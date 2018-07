Succestræner fortsætter i Aalborg

SVØMNING: Aalborg Svømmeklub har haft stor sportslig succes igennem mange år. Det har hængt uløseligt sammen med cheftræner Eyleifur Jóhannesson, der siden 2007 har haft det overordnede ansvar for begivenhederne i klubbens klorvand.

Der bliver ikke lavet om på den trænerstrategi lige foreløbig, da Eyleifur Jóhannesson netop har forlænget sin aftale frem til 1. august 2021.

Islændingen, der blandt andet står bag udviklingen af stortalenterne Mie Ø. Nielsen og Viktor Bromer, er hele syv gange blevet kåret til årets seniortræner i Danmark. Senest i 2016.

- Med aftalen kan vi fortsætte det gode arbejde og sigte mod nye mål. Vi vil forsat arbejde for at være med i toppen af dansk svømning og have svømmere, der kan præstere internationalt. Men der er også behov for at sikre rekruttering af nye konkurrencesvømmere samt sikre, at seniorsvømmerne kan fortsætte deres karrierer samtidig med, at de passer jobs og studier, siger John Larsen, der er formand for Aalborg Svømmeklub i en pressemeddelelse.

Rammerne for arbejdet er den fireårige partnerskabsaftale som Aalborg Svømmeklub for nylig indgik med Dansk Svømmeunion, Aalborg Kommune og Elite Sport Aalborg.