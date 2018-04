Sudans præsident vil løslade alle politiske fanger

Sudans præsident, Omar al-Bashir, har beordret alle politiske fanger løsladt, skriver sudanske medier.

Tiltaget er et led i en national dialog, skriver det statslige nyhedsbureau Suna. Bureauet tilføjer, at tiltaget kommer i en ånd af "forsoning, national harmoni og fred".

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvor mange fanger, det drejer sig om. Men oppositionen siger, at der sidder omkring et halvt hundrede politiske fanger tilbage i landets fængsler. Omkring 80 blev løsladt i sidste måned.

Løsladelserne af de politiske fanger "åbner dørene for deltagelse for alle politiske kræfter", så de kan deltage i drøftelserne omkring landets udfordringer, skriver Suna.

Opfordringen til at løslade de politiske fanger var kommet fra flere politiske partier og grupper. De vil give de politiske fanger mulighed for at deltage i den igangværende nationale dialog.

Det sker jævnligt, at oppositionspolitikere og aktivister i Sudan anholdes og fængsles. De partier, der ikke er enige med præsident Bashir, oplever ofte diverse former for benspænd fra statens side.

Netop nu er Sudan ramt af en alvorlig valutakrise og en høj inflation. Det har skabt stor utilfredshed i befolkningen.

Demonstrationer er forbudt og bliver som regel slået hårdt ned på af landets sikkerhedsstyrker.

Alligevel var der i januar demonstrationer i hovedstaden Khartoum og andre dele af landet. Hundredvis af mennesker blev anholdt, men en del af dem siden løsladt.

Demonstranterne var utilfredse med, at staten havde skåret ned på den statslige støtte til fødevarer og devalueret landets valuta.

Regeringen har taget disse skridt i et forsøg på at rette op på landets skrantende økonomi.

Bashir har ledet Sudan med hård hånd siden 1989 og er efterlyst ved Den Internationale Straffedomstol for krigsforbrydelser. Han har meddelt, at han ikke genopstiller ved valget i 2020.

