AALBORG: AaB’s peruvianske landsholdsspiller, Edison Flores, drog i starten af januar af private årsager hjem til Peru, hvor han har haft to ugers pause fra fodboldtræningen.

Edison Flores har i denne uge genoptaget træningen med resten af den AaB-trup, der på træningsanlægget på Hornevej i øjeblikket forbereder sig på forårssæsonen.

- Jeg har fået slappet af hjemme i Peru sammen med familien, og det har været godt at være sammen med dem. Nu er jeg bare glad for at være tilbage og kunne komme i gang med at træne. Jeg tror, at opstarten bliver hård, men den kommer til at gavne os, når vi starter, fortæller Edison Flores.

Peruvianeren deltog tirsdag i størstedelen af træningen med resten af AaB-holdet. Kun ved den sidste del af tirsdagens pas, hvor menuen stod på løbetræning, trænede Flores alene superviseret af assistenttræner Jakob Friis.

Glæder sig til kamp

Den pludselige hjemtur til Peru betyder, at Edison Flores kun nåede at træne en lille uge under AaB’s nye cheftræner, Morten Wieghorst. Men det er en sulten Edison Flores, der nu er tilbage i Danmark.

- Jeg er glad for at være tilbage på træningsbanen igen, og jeg glæder mig til forberedelserne til ligaopstarten. Jeg ser frem til at skulle hjælpe holdet til at komme i top-seks i de første fem kampe, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe, siger Edison Flores.