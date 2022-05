Alice ser flere og flere borgere, som står og drikker øl i midtbyen - men hun har en løsning parat

FREDERIKSHAVN:Alice Eriksen er medlem af ældrerådet og er tidligere afdelingsleder i Psykiatri og Misbrug i Frederikshavn Kommune. Hun havde via sit arbejde et tæt kendskab til misbrugsmiljøet.

Alice Eriksen kan tydeligt se, at antallet af borgere, som står og drikker øl i gadebilledet, i øjeblikket er stigende i Frederikshavn.

Men det er vigtigt at understrege, at holdningen ikke er, at disse borgere bare skal fjernes.

- De skal være her, og vi er nødt til at respektere, at der er borgere, som lever på den måde. Og det burde faktisk være ret nemt at finde en løsning, som alle parter bliver glade for, siger Alice Eriksen.

Utrygt for ældre borgere

Sagen har været et punkt på dagsordenen hos ældrerådet, hvor man blandt andet kan læse:

Sagen har været punkt på dagsordenen hos ældrerådet, som er klar med et forslag. Foto: Lars Pauli

"Ældrerådet oplever, at det er utrygt for ældre borgere, når grupper af socialt udsatte opholder sig i området ud for f.eks. Føtex, Rema og banegårdens (i Frederikshavn) indgang. Gruppen af socialt udsatte er her blevet meget synlige, og synligheden er efter ældrerådets opfattelse med til at trække flere udsatte borgere til. Der er derfor ældrerådets opfattelse, at der mangler et egnet samlingssted/værested til de socialt udsatte borgere i byen."

Som nævnt mener Alice Eriksen, at løsningen ligger lige til højrebenet, og at problemet har været stigende, efter Skrubben - en varmestue i Læsøgade i Frederikshavn - brændte i 2020.

Efter Skrubben brændte, mangler byen et samlingssted, mener Alice Eriksen. Foto: Lars Pauli

I mange år stod en stor gruppe borgere og drak på Brotorvet i Frederikshavn.

Løsningen blev, at disse borgere fik deres eget hus i Læsøgade, hvor de selv bestemte, og hvor de gerne måtte drikke øl

Huset fik navnet Skrubben og åbnede i 2006.

I huset er der streng selvjustits, og gennem årene har der stort set aldrig været ballade.

Ikke godt nok

I øjeblikket er det brændte hus erstattet med en lille lejlighed på 1. sal, hvor Skrubben "bor". Men det er ikke godt nok, mener Alice Eriksen.

Skuret her bliver tit brugt som mødested, Foto: Lars Pauli

- Vi foreslår, at de igen får et sted - et hus - som kan rumme dem, hvor de kan få lov til at være sig selv. Nogle af dem er psykisk sårbare. Og i forvejen har de svært ved at være i deres egen lejlighed, fordi de for eksempel føler, at væggene kommer for tæt på dem. De har brug for mere luft. Og nu er det forår, hvor brugerne plejer at kunne gå udenfor og sætte sig i gårdhaven. Det kunne de jo, da de havde huset. Så det er bestemt ikke ligegyldigt, hvad det er for et sted, de får, siger Alice Eriksen.

Værested er vigtigt

Dorte Porsmose er forstander på forsorgshjemmet Hammerholt ved Sindal, og i sin fritid har hun i flere år arrangeret julefrokost for socialt udsatte i Frederikshavn Kommune.

Hun har et indgående kendskab til misbrugsmiljøet i Frederikshavn.

Dorte Porsmose forstår ikke, hvorfor Frederikshavn ikke har et sted som Den Blå Sociale Café i Hjørring. Kim Dahl Hansen

Hun mener, at det er fint nok, at brugerne i Skrubben får deres eget hus igen, men at det ikke vil løse problemet helt.

- Skrubben er for eksempel ikke et sted for narkomaner. De er ikke velkomne i Skrubben. Frederikshavn, som jo er en by med mange skæve eksistenser, mangler helt klart et sted som Den Blå Sociale Café i Hjørring, som er et værested for blandt andre misbrugere. Her kan du udover socialt samvær også kan få støtte og rådgivning og måske en seng at sove i, siger Dorte Porsmose.

Nick Kvitsau er formand for Skrubben, og han erkender, at lejligheden på 1. sal kun er en nødløsning, og at brugerne glæder sig til igen at få deres eget hus.

Nick Kvitsau er formand for Skrubben i Frederikshavn, og han erkender, at lejligheden på 1. sal kun er en nødløsning. Og at brugerne glæder sig til igen at få deres eget hus. Arkivoto: Bente Poder

- Vi har for eksempel en del brugere, som ikke kan kan komme op på 1. sal, fordi de enten bruger rollator eller sidder i kørestol. Men heldigvis bliver der arbejdet på højtryk for at skaffe os et hus, og så sent som for tre uger siden var vi til møde på rådhuset, fortæller Nick Kvitsau.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formanden for socialudvalget, Ole Rørbæk Jensen (S), men Brian Kjær (S), som er medlem af samme udvalg, siger:

- Jeg synes ikke helt, at jeg oplever, at der skulle være problemer i midtbyen. Men jeg erkender, at det er et problem, at der ikke længere findes et hus og et ordentligt mødested til de borgere, som bruger Skrubben. Jeg ved, at forvaltningen arbejder på at finde et egnet sted, siger Brian Kjær.