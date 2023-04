Blindt ægtepar har fået nok - Nu sagsøger de kommunen for brud på menneskerettighederne

Brian og Rikke Hovmand Olesen vil sagsøge Aalborg Kommune, fordi den gentagne gange har afvist at give hjælpemidler til ægteparret. Billedet her er fra sommeren 2020, halvandet år før førerhunden Liva døde af kræft. Siden har Rikke fået nej til at få en ny. Arkivfoto: Lars Pauli