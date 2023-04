Børneafdeling fyldes i 475 containere - giver plads til ny bygning

HJØRRING:De seneste dage har store maskiner slået løs på den gamle børneafdeling på sygehuset i Hjørring, men faktisk har nedbrydningen af bygningen stået på gennem længere tid.

Siden i vinter er den gamle bygning blevet ryddet for både løst og fast inventar. Og så er bl.a. gammel maling med bly blevet fjernet efter gældende miljøregler, så det har været en længere proces at gøre bygningen klar til de store maskiner.

Affaldet fra nedrivningen ventes at fylde 475 containere. Foto: Bente Poder

Men det er ifølge Henrik Larsen, hospitalsdirektør på Regionshospital Nordjylland, helt efter planen:

- Arbejdet skal først være færdigt til efteråret. Vi har aftalt en fast pris med Vennelyst, så de har god tid og skal ikke tænke på f.eks. regnvejrssikring eller vintervejrssikring. Det haster ikke for os, fortæller hospitalsdirektøren.

Gammel bygning

Den gamle bygning, der ligger i midten af sygehusets areal, stammer tilbage fra første halvdel af 1930'erne og var på 2575 kvadratmeter. Den vejede 4542 ton, og bygningsaffaldet ventes at kunne fylde 450-475 containere.

Nedrivningen støver en del, hvorfor skilte advarer mod, at man parkerer for tæt på. Foto: Bente Poder

- Vi fik jo den gamle bygning i overskud, da vi i februar 2020 tog det nye Kvinde-Barn Hus i brug. Den gamle var utidssvarende, forklarer Henrik Larsen.

Selve nedrivningen forventes at være færdig i løbet af et par uger. Når den gamle bygning er fjernet, skal også en gammel olietank i gården graves op.

Ny behandlerbygning

Den langsigtede plan med arealet er, at der skal opføres en ny bygning, som skal bindes sammen med Kvinde-Barn Huset. Det skal være en behandlingsbygning med røntgen og operationsstuer.

Det er Vennelyst, der har opgaven med at rive den gamle børneafdeling ned. Foto: Bente Poder

Henrik Larsen oplyser, at projektet er en del af det, der skal diskuteres, når regionsrådet i Region Nordjylland til september skal beslutte, hvad der skal på budgettet til næste år.

- Vi har lavet en grundig forberedelse hen over vinteren, og hen over sommeren skal vi arbejde på at få lavet en god præsentation for politikerne, siger Henrik Larsen, der oplyser, at regionsrådet kommer på besøg på sygehuset i Hjørring 26. april for at se nærmere på planerne.

Dyr bygning

Bliver der penge til byggeriet i Hjørring nu, når der er store udfordringer med byggeriet af det nye universitetshospital i Aalborg?



- Jeg har opgaven med, hvordan vi laver en god matrikel i Hjørring, så jeg vil ikke gå ind på, hvordan det er i forhold til byggeriet i Aalborg, siger Henrik Larsen.

- Hvis alt går vel, og regionsrådet siger god for projektet, så tager det cirka seks år - det tager den slags fra principbeslutning til færdig bygning, oplyser han.

Hospitalsdirektøren kan p.t. ikke sige, hvad den nye bygning kommer til at koste, men projektet var en del af budgetmaterialet sidste år, hvor det var sat til 550 millioner kroner. Siden er bl.a. materialepriserne steget, hvorfor budgettet skal justeres.