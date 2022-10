Borgerne i Ålbæk beholder deres læge lidt endnu

ÅLBÆK:Flemming Lyng stopper alligevel ikke sin lægepraksis i Ålbæk ved årsskiftet. I stedet fortsætter han indtil videre indtil april 2023.

Årsagen er, efter Flemmings eget udsagn, at regionen ikke har haft nok tid til at finde en afløser, da de ifølge overenskomsten først må begynde at lede efter en ny læge fire måneder efter den afgående læges opsigelse.

De kunne derfor først slå stillingen op fra 1. september 2022, og har således haft omkring syv uger til at finde en ny kandidat til stillingen.

Flemming Lyng selv forstår godt, at det er en vanskelig opgave:

- Jeg kan godt forstå, at det ikke er attraktivt at flytte til Ålbæk, hvis man kan få arbejde i Frederikshavn eller Aalborg, siger han, men tilføjer, at han selvfølgelig håber, at regionen når at finde hans afløser inden april.