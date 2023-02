By mister sit lægehus: - Det har været dejligt at være læge her

BJERGBY:Annette Engsig har været praktiserende læge i Bjergby i mere end 30 år, men 1. maj går hun på pension, og så lukker Lægehuset i Bjergby.

- Jeg er snart 67 år, og har de sidste par år forsøgt at finde yngre kollegaer, der kunne overtage. Men det var desværre ikke muligt, og jeg har også spurgt i regionen, om de kunne hjælpe - for eksempel med at bygge bro, så jeg ikke havde det fulde ansvar. Men det var der desværre heller ikke mulighed for, fortæller Annette Engsig.

Sygeplejerske Mona Søndergaard, der har været sygeplejerske i lægehuset siden 2006, stopper også.

De tæt på 1800 patienter bliver automatisk overført til Lægerne Thorsvej i Hjørring.

Med dertil flytter også læge Britta Christiansen, som har været i Bjergby i 23 år og det samme gør sekretær Judith Malka.

- Det er den næstbedste løsning, for det er en rigtig dygtig kollega, som har plads i huset derinde. Klinikken i Hjørring ledes af Helene Nygaard, og hun har min varmeste anbefaling, siger Annette Engsig.

- Jeg vil også gerne bruge min faglighed fremadrettet med frivilligt arbejde. Så jeg fortsætter lidt med undervisning og kurser, fortæller Annette Engsig. Foto: Bente Poder

Som også fortæller, at hun har været rigtig glad for at være læge i Bjergby.

- Så jeg synes det er ærgerligt, at Bjergby mister sit lægehus. Derfor har jeg også gjort meget for at se, om det kunne føres videre. Jeg kan ikke helt forstå, at der ikke er en yngre kollega, der kan se alt de gode i at arbejde her, og som vil overtage. For det har været dejligt at være læge her. At være tæt på patienterne og bo i lokalmiljøet.

Bruge fagligheden fremadrettet

Annette Engsig bor sammen med sin mand Morten Ohrt i Bjergby, og de har de gjort i 37 år. Han er i øvrigt også læge, og har arbejdet i Aalborg.

- Vi har to drenge, der er født og opvokset her. Men nu bor de i København og Aarhus. Vi har barnebarn nummer to og tre på vej, så dem vil jeg gerne bruge mere tid på efter 1. maj.

- Jeg er ked af at holde, men må også tænke på, at som snart 67-årig, så er der mange andre ting jeg også gerne vil, siger Annette Engsig.

En af de fritidsinteresser Annette Engsig vil bruge mere tid på er sine islandske heste. Foto: Bente Poder

Som ikke kun har virket professionelt i Bjergby, men også havde meget med den nye lægeuddannelse i Aalborg at gøre, da den kom til verden i 2013.

- Ja, jeg har sideløbende undervist lægestuderende. Først i Aarhus og senere i Aalborg. Og det har ligget mig på sinde at sætte fokus på almen medicin for netop at få læger ud i yderområderne.

- Jeg vil også gerne bruge min faglighed fremadrettet med frivilligt arbejde. Så jeg fortsætter lidt med undervisning og kurser. Og så forventer jeg også at få mere tid til mine fritidsinteresser, fortæller Annette Engsig.

De fritidsinteresser indebærer blandt andet syv islandske heste og kreative sysler.

For de knap 1800 patienter der flyttes til Hjørring gælder det i øvrigt, at der automatisk kommer et nyt sygesikringskort inden 1.maj.