Chris MacDonald om skræmmende udvikling: - Hjælp børn til et godt liv uden overvægt

- Det er skræmmende, at det er nødvendigt at oprette centre, hvor børn kan få hjælp mod svær overvægt, lyder det fra sundhedscoach Chris MacDonald. I Nordjylland er cirka 500 børn med svær overvægt i behandling, og flere end 10.000 børn og unge bærer rundt på for mange kilo. Foto: Henrik Bo