Christina frygtede, at hun ville miste sin et-årige søn - men så kom ny teknologi hende til undsætning

SJØRRING:Lille Jonas var faldet i søvn på sofaen, lænet op ad mor Christina Vestergaard Nielsen. Den etårige dreng havde ondt i ørerne og feber, og derfor havde Christina taget fri fra arbejde for at passe sit syge barn.

Da hendes mand Kent Nielsen kom hjem fra job ved middagstid, foreslog han, at de kunne lægge Jonas ud i barnevognen for at sove videre, men de to kom i stedet frem til, at Christina skulle tage drengen med ind i parrets seng, hvor han kunne fortsætte sin lur.

Det viste sig at være en klog beslutning.

- Lige så snart, vi havde lagt os ned, gav han et lille spjæt. Jeg tænkte ikke så meget over det, for små børn kan godt rykke lidt på sig i søvne. Men han blev ved, og så var det, jeg indså, at han var gået i krampe, fortæller Christina.

Christina arbejder som pædagog i en vuggestue og havde for nylig været til et førstehjælpskursus, hvor der havde været tale om netop feberkramper og om, hvordan man skal forholde sig.

- Jeg havde det heldigvis i baghovedet. Instruktøren sagde, at hvis et barn ikke er bekendt med at krampe, så skal man ringe 112 uanset hvad. Jeg var heldigvis så meget ved mig selv, at jeg hurtigt fik kaldt på Kent og givet ham besked på, at han skulle ringe efter en ambulance og det skulle være NU, siger Christina.

Lille Jonas havde ondt i ørerne og feber, og gik i feberkrampe. Heldigvis var hjælpen lige ved hånden, da mor Christina Vestergaard Nielsen og far Kent Nielsen blev koblet op via videolink til alarmcentralen. Foto: Bo Lehm

Christina fortæller i dag nøgternt om hændelsesforløbet, hvor hun agerede handlekraftigt, men samtidig var i en tilstand af, hvad hun selv betegner som "panik".

- Man går i panik. Selvom jeg lige havde lært om feberkramper til førstehjælpskurset, så var det som om, at alt fornuft forsvandt, dengang Kent fik fat i nogle fagfolk på telefonen. Jeg tænkte på et tidspunkt undervejs, at "nu mister vi ham", fortæller Christina.

Heldigvis var hjælpen ikke langt væk. Ved hjælp af en ny teknologi, der er udviklet lokalt i Thisted, kunne personalet på alarmcentralen lynhurtigt kobles på med livevideo fra hjemmet i Sjørring.

- Der gik ikke mere end 10 sekunder, fra vi havde ringet 112, til en sundhedsfaglig medarbejder så med live på video. Det gik imponerende hurtigt. Vi fik bare tilsendt et link til vores telefon, og ved et enkelt klik var der oprettet forbindelse, siger Kent.

Christina sad med sin søn, mens Kent tog sig af snakken med alarmcentralen, og ved hjælp af videoen kunne det sundhedsfaglige personale hurtigt og ved selvsyn danne sig overblik over den lille drengs symptomer.

- Jeg kunne blandt andet høre, at hun spurgte: "Hvilken farve er hans læber?", og jeg svarede "Jamen de er da røde!". Der var det faktisk en hjælp, at vi kunne vise hende det på videoen, for som forælder er man altid nervøs for, om man får beskrevet og fortalt tingene på den rigtige måde, så ens barn kan få den rette hjælp, siger Christina.

Et link i en besked fra 112 var alt, hvad der skulle til for at etablere videoforbindelse mellem de bekymrede forældre og alarmcentralen, der kunne støtte og hjælpe, indtil ambulance og paramediciner kom frem. Foto: Bo Lehm

Den sundhedsfaglige medarbejder i den anden ende var ansat ved AMK-centralen i Region Nordjylland, der siden 2019 har brugt videoløsning ved 112-opkald, når der har været behov.

- Hun gav os flere tips til, hvad vi kunne gøre for at hjælpe ham. Det var virkelig betryggende og gjorde, at vi ikke følte, vi stod alene med det, fortæller Christina og fortsætter:

- Det var medarbejderen på alarmcentralen, der først opdagede, at Jonas ikke længere var i krampe. Hun spurgte, om hun skulle blive på forbindelsen til ambulancen kom, men på det tidspunkt var vi så trygge ved situationen, at vi valgte at lægge på og vente for os selv.

Det tog kun ni minutter, før ambulance og paramediciner var fremme. Først frygtede de, at det kunne være meningitis, fortæller Christina, men de ømme ører og det faktum, at far Kent også havde tendens til feberkramper som barn, gjorde dem mere rolige.

- Så faldt Jonas egentlig bare i en dyb søvn. Man siger, at sådan et krampeanfald kan være lige så hårdt for et lille barn, som det kan være for en voksen at løbe maraton, siger Christina.

I dag er Jonas helt ovenpå, og huset i Sjørring er atter fyldt med barnelatter. Christina og Kent slap med forskrækkelsen.

Ifølge Jannie Gram, der er udviklings- og forskningsansvarlig hos den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland, der står for AMK-centralen og disponering af køretøjer i forbindelse med hændelser i hele Nordjylland, hjælper videoløsningen både personale og borgere:

- Vi har brugt videoløsningen siden 2019 og er utrolig glade for den. Video giver en langt bedre forståelse og et nøjagtigt billede af hændelsen fremfor den klassiske samtale i telefon. Det skaber tryghed for dem, som ringer ind, og så har det en stor betydning for vores visitatorer, som skal vurdere, om der skal sendes en ambulance afsted eller ej, siger Jannie Gram.