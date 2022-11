Coronapanik i Kina: Her er, hvad det kan betyde for os

NORDJYLLAND:Kinas corona-stategi er forfejlet og det kan få alvorlige konsekvenser for resten af verden.

- Jeg ved ikke, hvad de har forestillet sig, men de får ikke virus til at forsvinde ved at lukke sig inde, understreger professor dr. med. Henrik Nielsen, Aalborg Universitetshospital.

Selvom Danmark har godt styr på situationen og har opnået en god flokimmunitet, skal vi ifølge Henrik Nielsen fortsat interessere os for, hvad der foregår ude i verden.

I Kina har man lige nu rekordhøje smittetal og forsøger på alle måder at isolere borgerne, med store protester til følge. Det er den helt forkerte vej at gå, understreger Henrik Nielsen.

Når virus stadig ligger og cirkulerer derude, risikerer vi, at den muterer, og rammer os i form af nye varianter, Rho, Sigma eller Tau. Henrik Nielsen, professor

- Kina har ikke opnået den samme grad af flokimmunitet, som vi ser herhjemme, fordi man helt bevidst har arbejdet på at undgå at indbyggerne fik sygdommen.

- Derfor vil de stå i den samme situation om et år eller om ti år, de trækker simpelthen pandemien i langdrag siger Henrik Nielsen om den restriktive coronastrategi.

- Jeg ved ikke, hvad de har forestillet sig, siger professor Henrik Nielsen, der nøje følger covid-19-udviklingen i Kina, der kan få konsekvenser for den flokimmunitet, vi har opnået herhjemme. Arkivfoto: Torben Hansen

Det indebærer en risiko for, at der opstår nye og mere ubehagelige varianter, som kan brede sig til de lande, der ellers har fået styr på coronavirus.

En ny, grim variant

- Danmark udgør kun en promille af verdens befolkning, og hvis man andre steder i verden har en fortsat smittespredning, indebærer det en risiko for, at der dukker en ny, grim variant op, som breder sig til Europa, siger Henrik Nielsen.

Nye varianter kan opstå i Kina, Sydafrika, Sydamerika, Indien eller andre lande, hvor man ikke har opnået samme kontrol med epidemien.

- Når virus stadig ligger og cirkulerer derude, risikerer vi, at den muterer, og rammer os i form af nye varianter, Rho, Sigma eller Tau, som kan være så anderledes end Omikron, at den immunitet vi har opnået gennem sygdom eller vaccine, ikke længere beskytter os, påpeger Henrik Nielsen.

Derfor er man nødt til internationalt at arbejde på, at alle lande når frem til den gode situation, som bl.a. Danmark har opnået, understreger Henrik Nielsen.

Sammen med andre fagfolk og bl.a. WHO og FN har han nøje fokus på det internationale perspektiv.

- Vi kan ikke blot konstatere, at "nå, nu er vi sgu reddet, så må de andre passe sig selv", siger han.

Det bør Kina gøre

Ifølge Henrik Nielsen bør Kina snarest skrue drastisk op for et effektivt vaccinationsprogram, gerne med de mRNA-vacciner, der benyttes herhjemme.

Hidtil har Kina vaccineret med deres egen hjemmefremstillede vaccine, som ligner de første vacciner Europa benyttede, AstraZeneca og Johnson & Johnson, som beskytter dårligere end de opdaterede vacciner fra Pfizer og Moderna.

- Derefter må de hen over et år eller to gradvist åbne samfundet, lempe restriktionerne og acceptere, at sygdommen spreder sig på en kontrolleret måde, så man opnår den flokimmunitet, vi har herhjemme, lyder Henrik Nielsens anbefaling.

Det er koldt tåget og trist, de helt optimale betingelser for en luftvejsvirus som covid-19, så jeg er overrasket over så beskedent et smittetal Henrik Nielsen, professor

Glædeligt overrasket

I den hjemlige corona-dam ser Henrik Nielsen gode muligheder for, at vi kommer gennem vinteren uden et større boom i smittetal og indlæggelser.

Der har ganske vist været en mindre stigning i smittetallene i denne uge, men når 700 personer er registreret positive ved en pcr-test fra torsdag til fredag, heraf 60 i Nordjylland, er det fortsat meget lave tal.

- Det er koldt tåget og trist, de helt optimale betingelser for en luftvejsvirus som covid-19, så jeg er overrasket over så beskedent et smittetal, siger Henrik Nielsen

- Vi nærmer os 1. december og der er ikke noget der stikker af, hverken hvad angår smitte eller indlæggelser, så det er meget glædeligt. Det viser at vi har opnået en god flokimmunitet og beskyttelse mod alvorlig sygdom gennem vaccinerne.

Lever med et mørketal

Lige nu er det kun ældre og særligt udsatte danskere, der anbefales at lade sig teste, og der er uden tvivl et ukendt antal smittede derude, som ikke indgår i statistikken.

- Men det betyder ikke, at der er en tikkende bombe blandt os, som går rundt og smitter andre, så de bliver alvorligt syge, så ville det have vist sig, siger Henrik Nielsen.

- Skjult smitte er kun bekymrende, hvis den giver sig udsalg i at ældre og sårbare bliver alvorligt syge i et antal, så det presser hospitalerne, fastslår Henrik Nielsen.

Vi har altid haft luftvejsvirus, hvor folk blev sygemeldt fra arbejde nogle dage, uden at vi af den grund lukkede samfundet ned og begyndte at teste i vildskab Henrik Nielsen, professor

Mørketallet er formentlig ikke stort, da rigtig mange unge var smittet sidste vinter og hen over foråret, og dermed opnåede immunitet. Samtidig har flertallet af voksne fået mindst en boostervaccine, de ældste og sårbare desuden et fjerde boosterstik.

Efter Henrik Nielsen opfattelse er der ikke grund til at skrue op for testaktiviteten, for at finde ud af hvor mange der går rundt med en uopdaget smitte.

- Vi har altid haft luftvejsvirus, hvor folk blev sygemeldt fra arbejde nogle dage, uden at vi af den grund lukkede samfundet ned og begyndte at teste i vildskab.

- Det er den virkelighed, vi skal lære at leve med, også når det gælder covid-19, fastslår Henrik Nielsen.