De første nordjyder har fået Paxlovid: Afstand til testcenter kan være et problem

NORDJYLLAND:I mandags fik de første ældre og sårbare nordjyder corona-pillen Paxlovid, der kan mindske risikoen for, at de bliver alvorligt syge, hvis de smittes med covid-19. I kombination med det fjerde boosterstik øger pillen ifølge myndighederne muligheden for, at de kommer gennem sygdommen uden alvorlige komplikationer.

- Vi har haft udbrud på nogle plejehjem, hvor pillen allerede er taget i brug, fortæller Jan Nielsen, direktør i Aalborg Kommunes senior- og omsorgsforvaltning.

For at komme i betragtning til corona-pillen Paxlovid skal fire kriterier være opfyldt: Man skal have haft symptomer på covid-19 i højest fem dage, have en positiv covid-19 test (PCR eller selvtest), tilhøre gruppen, der risikerer at blive alvorligt syge af covid-19, og så må man ikke i forvejen være i behandling med lægemidler, der kan give en uheldig reaktion, hvis de kombineres med Paxlovid. Det kan f.eks. være visse typer blodfortyndende medicin eller psykiatrimedicin.

50 km til en test

Føler man sig syg, skal man altså have foretaget en corona-test, inden den praktiserende læge vil vurdere, om de øvrige kriterier er opfyldt. Testen skal tages hurtigst muligt, da behandlingen gerne skal påbegyndes, mens man stadig har symptomer for at opnå den bedste effekt.

For ældre og sårbare, der bor på plejehjem, er testen ikke et problem. Aalborg Kommune har f.eks. sin egen testenhed, som foretager både PCR- og selvtest blandt beboerne på de 40 plejehjem og friplejehjem.

Men når det kommer til hjemmeboende ældre og sårbare, kan der være praktiske forhindringer, der blokerer for at de kommer i behandling med Paxlovid. Mange ældre har problemer med at udføre en selvtest, og der er fra nationalt hold skåret kraftigt ned på antallet af PCR-teststeder. I Nordjylland er der i øjeblikket kun et testcenter i hovedbyen i fem kommuner - Aalborg, Frederikshavn, Hjørring, Thisted og Mariagerfjord (Hobro).

Målgrupper for pille mod covid-19 For at komme i betragtning til coronapillen Paxlovid, skal man opfylde en række kriterier:

Du har fået en positiv test for ny coronavirus - det kan være en positiv PCR-test, hurtigtest eller selvtest.

Du har betydelige symptomer på covid-19 som f.eks. feber, vedvarende hoste og problemer med at trække vejret

Du er i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 - f.eks. personer der er over 80 år, har en eller flere kroniske sygdomme, er over 65 år og uvaccineret, er over 50 år og har en eller flere kroniske sygdomme og er uvaccineret.

Du er gravid og er i øget risiko, for eksempel pga. kroniske sygdomme og er ikke vaccineret.

Det er i alle tilfælde egen læge, som vurderer, om man er i øget risiko, og om man evt får anden medicin, der ikke fungerer sammen med coronapillen. Sundhedsstyrelsen VIS MERE

Bor man f.eks. i Fjerritslev, er der således 40 kilometer til det nærmeste testcenter i Thisted, og fra Ranum i Vesthimmerland er der godt 50 kilometer til testcentret i Aalborg. Selv mindre afstande kan være en forhindring for ældre, hvis de ikke har pårørende til at køre sig, eller hjælpe med en selvtest.

Infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital har det overordnede ansvar for ordination af Paxlovid, og professor Henrik Nielsen erkender, at der kan være nogle praktiske udfordringer.

- Hvis man er gammel og i forvejen svag, kan det være sin sag at komme op af sengen og hen til et testcenter, og har man symptomer, må man ikke tage en taxa, så jeg håber virkelig, at man finder en løsning på det, siger professor Henrik Nielsen.

Kommune vil hjælpe

Om den ulige adgang til at blive PCR-testet oplyser Region Nordjylland, at man "følger den nationale teststrategi i forhold til kapacitet, testtyper og tilgængelighed".

Der er ikke praksis for, at den kommunale ældrepleje assisterer med test i hjemmet, men ifølge ældredirektøren i Aalborg Kommune vil man i det her tilfælde bestræbe sig på at have en pragmatisk tilgang, som kan sikre, at alle har mulighed for at få Paxlovid, hvis de opfylder kriterierne.

- Hvis hjemmeboende ældre eller deres pårørende kontakter os om mulig covid-sygdom, vil vi som udgangspunkt udlevere nogle selvtest, som de kan foretage i hjemmet, siger Jan Nielsen.

- Men hvis det er helt umuligt, og der ikke er pårørende til at hjælpe, må vi rykke ud og foretage testen, det tager vi naturligvis hånd om, fastslår Jan Nielsen.

Hvis en praktiserende læge er i tvivl om, hvorvidt Paxlovid konflikter med patientens anden medicin, kan lægen inddrage sygehusafdelingen i vurderingen, inden pillen eventuelt ordineres. Der kan også blive tale om evt. at indstille behandling med anden medicin, til sygdommen er ovre. Paxlovid fås kun på recept, men på grund af smitterisikoen bør patienten ikke selv hente medicinen på apoteket.

- Jeg har en forventning om, at Paxlovid vil blive benyttet til ældre og sårbare denne vinter, i takt med at man får øget kendskab til den, og at den vil have den ønskede effekt, siger Henrik Nielsen.