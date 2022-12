Derfor må du ikke se, om din tatovør har dårlig hygiejne

NORDJYLLAND:Når du vil på restaurant, er det efterhånden til at se gennemskue, om du skal forvente et maveonde på den anden side. Smiley-rapporterne skal hænge synligt for at oplyse forbrugerne om hygiejnestandarden.

Men skal du tatoveres, er det straks sværere som forbruger at gennemskue, om der er styr på hygiejne og sikkerhed.

Der hænger ingen smiley-rapporter, og selvom Sikkerhedsstyrelsen skam fører tilsyn med tatoveringsstederne, kan du ikke umiddelbart se kontrolrapporterne.

De ligger nemlig ikke på styrelsens hjemmeside. Så hvis du vil vide, hvor høj hygiejnestandarden er, inden du sætter dig i stolen, skal du søge aktindsigt i kontrolrapporten. Men her risikerer du at få afslag.

Hos Dansk Tatovør Laug mener formanden, Frank Rosenkilde, at kontrolrapporterne burde være offentligt tilgængelige.

- Det burde de være, så både jeg og andre kan se dem.

Branchen vil have åbenhed

I forbindelse med dækningen af tatoveringsstedet Scandinavian Art, har Nordjyske søgt aktindsigt i kontrolrapporter fra stedet. Men den blev afslået af Sikkerhedsstyrelsen, fordi kontrolrapporten indeholdt ”oplysninger om enkeltpersoners private forhold.”

Hos Dansk Tatovør Laug kender de godt til netop den problematik, at personoplysninger kan sætte en stopper for offentlighedens mulighed for at læse kontrolrapporterne.

Lauget er egentlig tilfreds med tilsynet, kontrollen og kommunikationen med Sikkerhedsstyrelsen. Men stod det til Dansk Tatovør Laug, kunne kontrolrapporterne lige så vel offentliggøres, så andre ud over tatovøren selv, nemt kan læse dem.

- Vi har en god dialog med Sikkerhedsstyrelsen, og vi har også møder med dem. Men det er stadig lidt et problem for mig, jeg ikke kan få indsigt, så jeg bedre kan vejlede mine medlemmer

Dansk Tatovør Laug bakkes også op af Jørgen Serup, der er forsker og overlæge på tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital.

- Jeg tænker, det er meget forkert. Selvfølgelig bør kunderne have adgang til at kunne sikre sig, tingene er i orden ud fra den inspektion, der faktisk finder sted. Jeg synes, det ville være en helt naturlig forbrugeroplysning, at man kunne se de rapporter.

- Det er ovenikøbet noget, hvor man gennembryder huden og stikker fremmedmateriale ind. Det er jo i virkeligheden en ret alvorlig ting, når du tænker på, du normalt skal være uddannet sundhedsperson for at kunne sprøjte noget ind i huden.

Forsker og Jørgen Serup er formentlig Danmarks førende sundhedsfaglige ekspert inden for tatoveringer og konsekvenserne ved dem. Ud over at være overlæge, underviser han også på hygiejnekurser for tatovører. Foto: Tatoveringsklinikken, dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital.

Et spørgsmål om regler

Hos Sikkerhedsstyrelsen, der står for tilsynet, forklarer kontorchef Søren Assenholt Muff, at det handler om regler, når kontrolrapporterne ikke uden videre er offentligt tilgængelige.

- Når vi laver tilsyn, er det ikke indarbejdet i tatoveringsloven, at der skal være en offentliggørelse af kontrolrapporten eller en smiley-ordning. Det var på tale, da man lavede loven, at der skulle være noget, men det gik aldrig helt igennem.

- Kontrolrapporterne er derfor et mellemværende mellem Sikkerhedsstyrelsen og det pågældende tatoveringssted, når der er lavet et tilsyn. Ønsker offentligheden at få indsigt, kan man søge aktindsigt.

Tatoveringsstederne bliver som udgangspunkt kontrolleret hvert andet år, forklarer kontorchef Søren Assenholt Muff. Foto: Sikkerhedsstyrelsen, Palle Peter Skov

Når offentliggørelse af kontrolrapporterne ikke er indarbejdet i loven, betyder det ifølge kontorchefen, at Sikkerhedsstyrelsen heller ikke må gøre dem offentligt tilgængelige.

Han mener dog ikke, det er en generel problematik, at offentligheden ikke kan få aktindsigt i rapporterne.

- Umiddelbart vil jeg sige, at vi i langt de fleste tilfælde udleverer oplysninger, når vi får anmodninger om aktindsigt. Men de kan indeholde oplysninger, hvor vi siger, de er personfølsomme og derfor ikke kan udleveres. Men i langt de fleste tilfælde, giver vi den aktindsigt, der bedes om.