Derfor rammes kvinder i 40'erne hårdere af hjernetræthed

NORDJYLLAND:Kvinder i 40'erne med lange uddannelser udgør langt de fleste patienter, der søger hjælp for senfølger efter covid-19.

Det viser et studie fra forsknings- og konsulenthuset Defactum og Aarhus Universitetshospital.

Ifølge studiet er det især de højtuddannede kvinder i 40-erne der søger hjælp. De har karriere, børn og familie, har været raske og haft et balanceret og aktivt familie- og arbejdsliv, indtil de blev smittet med covid-19.

Efter sygdommen har de svært ved at huske, koncentrere sig og passe deres arbejde. 75 procent af dem, der rammes af senfølger, oplever svær mental træthed, såkaldt "hjernetræthed".

Professor Henrik Nielsen, Aalborg Universitetshospital, genkender billedet fra nordjyske senfølgepatienter.

Godt 1000 kvinder og mænd har de seneste tre år søgt hjælp på senfølgeklinikken ved Aalborg Universitetshospital.

- Vi ved, at hjernetræthed er noget af det, der især plager, når man har senfølger, siger Henrik Nielsen.

- Hjernetræthed rammer typisk hårdere, hvis man har et arbejde, hvor man f.eks. sidder på kontor og ved en computer dagen lang.

Det gælder for mange kvinder med lange eller mellemlange videregående uddannelser. Deres job afhænger ofte af skærmarbejde og funktioner, der kræver overblik, koncentration og hukommelse.

Fysisk eller psykisk job

- Har du derimod et erhverv, hvor du i højere grad bruger din krop, eller har fysiske, rutinemæssige arbejdsfunktioner, er det ikke belastende på samme måde, hvis man rammes af hjernetræthed, siger Henrik Nielsen.

Han påpeger, at andre forhold kan forstærke billedet af, at flere kvinder rammes af senfølger: De kan opstå som resultat af en ubalance i immun-systemet, hvor kvinder er i større risiko end mænd.

Desuden er der generelt en tendens til, at mænd har sværere ved at tage sig sammen til at søge hjælp, hvis de er syge.

Senfølger efter Covid-19 Et forskningsstudie fra Region Midtjyllands forskningshus Defactum og Aarhus Universitetshospital har undersøgt patienter med senfølger efter covid-19.

Mellem fem og ti procent af alle, der har haft covid-19, får ifølge studiet langvarige symptomer, også kaldet senfølger. For nogle er disse senfølger så svære, at de søger hjælp på landets senfølgeklinikker.

Studiet viser, at tre ud af fire patienter havde moderat til svær mental træthed.

Ifølge studiet var 72 % af patienterne kvinder, i gennemsnit 47 år gamle, og overvejende med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. To ud af tre patienter boede med en partner, og 48 % havde hjemmeboende børn.

Der gik i gennemsnit otte måneder efter smitten, før patienterne henvendte sig for at få hjælp, og 56 % var stadig sygemeldt, da de blev undersøgt på senfølgeklinikken.

Patienter, der får en diagnose for senfølger efter covid-19, har ofte svært ved at deltage aktivt i familielivet, ligesom de er udfordret på andre aktiviteter på arbejde og i fritiden.

Forskningsstudiet er netop offentliggjort i det internationale sundhedsfaglige tidsskrift International Journal of Environmental Research and Public Health. Defactum og Aarhus Universitetshospital VIS MERE

Lang sygemelding

I gennemsnit gik der mere end otte måneder, fra patienterne i undersøgelsen var syge med covid-19, til de opsøgte senfølgeklinikken. Alligevel var mere end halvdelen stadig helt eller delvist sygemeldt, og næsten alle havde et stort behov for rehabilitering og genoptræning.

Det har fået forskerne bag studiet til at påpege, at der er grundlag for at genoverveje, om man skal tilbyde booster-vaccination til en bredere aldersgruppe.

- Vi vaccinerer allerede borgere i 50'erne, og det tyder på, at vaccinerne reducerer sygdomsbyrden i det akutte forløb og derved relativt kan reducere sværhedsgraden af senfølger, siger professor og overlæge Berit Schiøttz-Christensen i et nyhedsbrev om studiet.

- Når vi ser så svære senfølger for disse kvinder i 40'erne, vil det være nærliggende at overveje, om også de burde få tilbudt endnu en vaccine.

Måske flere end antaget

Der er muligvis flere danskere med senfølger, end man først har antaget. Forskere fra Roskilde Universitet, Statens Serum Institut og en række sygehuse landet over, herunder Aalborg Universitetshospital, har netop fremlagt en undersøgelse af eftervirkninger fra covid-19.

Den viser, at 25 procent af de deltagere i undersøgelsen, som har været testet positiv med en pcr-test, havde mindst ét symptom som følge af sygdommen, enten fysisk eller psykisk, mere end tre måneder efter deres positive test.

Forskningen dokumenterer, at jo sværere symptomer man har haft under sygdommen, jo større er risikoen for senfølger.

Det er formentlig forklaringen på, at man ser færre henvendelser til senfølgeklinikken, efter at de mildere virusvarianterne i Omikron-familien har taget over.

- Men vi får stadig nogle henvendelser hver måned, siger Henrik Nielsen.