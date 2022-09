Det er u-hyg-ge-ligt: Gyseren på supersygehuset er ikke længere sjov

LEDER:Lars von Triers ”Riget 3” har snart premiere, men her i Nordjylland behøver vi ikke at importere hospitals-gysere fra København. Vi har vores helt egen.

Plottet foregår på en byggeplads i Aalborg. Region Nordjylland ved ikke, hvornår Nyt Aalborg Universitetshospital åbner, hvad den endelige pris bliver, og hvorfor projektet er ”løbet af sporet”, som regionsrådsformand Mads Duedahl udtrykte det her i Nordjyske mandag.

Hvad vi dog ved er, at supersygehuset alene i juni og juli er blevet 66 millioner kroner dyrere. Den samlede overskridelse bare vokser og vokser og bliver nu mindst en halv milliard kroner. Fundamentet under byggeriet slår billedlig talt revner.

Det er u-hyg-ge-ligt.

Men inden du som borger i Nordjylland mister livsmodet, kan det måske være en trøst, at du ikke er borger i Oslo.

Her forsøger politikerne også at være bygherrer, og forleden kom det frem, at den såkaldte Fornebubane, der var sat til at koste 4,5 milliarder norske kroner, er løbet op i 31,6 milliarder.

Skal man le eller græde?

I Norge er det i hvert fald lidt lettere at le. Deroppe svømmer det offentlige i penge og bliver hvert eneste minut rigere som følge af høje priser på olie, gas - og laks.

Mads Duedahl har hverken olie, gas eller laks. Han håber derfor, at den danske stat vil betale overskridelsen på supersygehuset. Ellers skal pengene findes i den fremtidige drift, hvilket vil sige i den behandling, som sygehuset kan tilbyde patienterne.

Nordjyske spurgte regionsrådsformanden, hvorfor projektet er løbet af sporet, og svaret var bekymrende. Det handler om corona, højere priser på materialer og lange ventetider på leverancer. Men det handler også om dårlig styring og manglende fremdrift.

Dermed er vi fremme ved en velkendt undskyldning, når det offentlige bygger stort. Undersøgelser fra bl.a. Aalborg Universitet har vist, at forsinkelser og fordyrelser i offentlige megabyggerier som regel skyldes uklare aftaler om, hvem der bestemmer og presser arbejdet fremad.

Så hvis er ansvaret i Nordjylland? Regionsformanden vil ikke pege fingeren på nogen bestemt, men lad os gøre det for ham.

Ansvaret er regionsrådets og dermed hans. Hvorfor har vi ellers en region?

Duedahls endelige analyse af projektets status er klar om nogle uger, 19. september. Den bliver en gyser, advarer Mads Duedahl og siger, at byggeledelsen vil lægge en helt ny plan for den resterende del af projektet.

Det lyder fornuftigt. Men vi er også nødt til at få svar på, hvorfor det helt præcist er gået galt.

Her skal vi ikke forvente, at regionsrådet kan levere varen, for i denne sag eksisterer ingen kritisk opposition. Alle partier har lod og del i byggeriet, og det er nok et udtryk for flot politisk samarbejde, men demokratisk er det et problem, at der ikke er nogen til at stille de kritiske spørgsmål - ud over pressen. Og dig personligt.

Du har mulighed for at konfrontere de ansvarlige direkte, når Nyt Aalborg Universitetshospital i dag, søndag, holder åbent hus. Grib muligheden. Måske du kan bidrage til at uddrive det onde fra hospitalet.