Det tog fem minutter at få en god idé ... og små fire år i et tungt offentligt bureaukrati at realisere den

Sygeplejerske Birgitte Hasselgaard Jensen har i mange år arbejdet på opvågningsafdelingen på Aalborg Universitetshospital i Aalborg. Her kunne hun konstatere, at der manglede en ordentlig måde at hæve patienternes ben på - hvilket førte til opfindelsen af en papkasse, der er særligt konstrueret til formålet og som patienterne kan få med hjem. Foto: Lars Høj