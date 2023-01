En rigtig møgdag: Økologisk ægproducent føler sig magtesløs

VILLERSLEV:Mandag aften satte Carsten Sørensen sig ned og skrev et opslag på Facebook.

Han er én af de danske økologiske ægproducenter, der mandag blev mødt af nyheden om, at der var fundet PFAS i økologiske æg.

Opslaget, der er delt på facebooksiden for Carsten Sørensens gård Vibens Fryd, bliver indledt således:

"Det har i den grad været en møgdag i dag - og humøret er helt i bund."

Derefter skriver han åbent og ærligt, at Vibens Fryd - ligesom alle andre økologiske ægproducenter - har brugt færdigblandet tilskudsfoder, som er med til at give den rigtige næringssammensætning i hønsenes foder.

Og det er fiskemel i tilskudsfoderet, der er udpeget som kilden til PFAS'en.

- Jeg så i forbifarten et opslag med nyheden i går morges, og der nåede jeg lige at tænke: "Åh nej". Men jeg tænkte ikke umiddelbart mere over det, før jeg senere hørte radioavis og fik nogle flere detaljer. Det var først lidt op ad dagen, hvor det gik op for mig, hvad det her egentlig vil betyde, siger Carsten Sørensen og tilføjer:

- I går aftes sad jeg så og ræsonnerede over, hvor træls det her er, fordi vi er trukket ind i noget, som vi ikke bærer nogen skyld i. Det var noget andet, hvis det var noget, vi havde gjort bevidst. Det er en møgsag uden lige, men vi kan ikke gøre noget, for det er udefrakommende faktorer, der spiller ind. Og derfor skrev jeg opslaget.

Selvom Carsten Sørensen har brugt en mindre mængde tilskudsfoder, end der normalt er lagt op til, fordi han spæder op med korn og ærter høstet på egne marker, så kan han ikke for nuværende bevise, om det har haft betydning for indholdet af PFAS i æggene fra Vibens Fryd. Æggene, som er pakket på eget pakkeri, er solgt til både private, men også til købmænd, hoteller og restauranter.

Carsten Sørensen håber, at forbrugerne bliver ved med at vælge de økologiske æg frem for de konventionelle, til trods for mandagens nyheder. Foto: Bo Lehm

For nuværende har Carsten Sørensen ikke noget overblik over, hvad nyheden vil komme til at betyde for salget af økologiske æg, men han har sine bange anelser. Og PFAS-afsløringen kommer på bagkanten af en svær tid for branchen:

- Vi har i dén grad kunnet mærke, at folk holder lidt igen på pengene, så der har allerede været et faldende salg. Det her er bare den næste ulykke. For et år siden var det brystben, vi snakkede om, og det arbejder man i branchen stadig hårdt på at løse, siger han, med henvisning til en undersøgelse fra Københavns Universitet, som viste, at 85-95 pct. af alle æglæggende høns i Danmark har brud på brystbenet, der er opstået som følge af æglægning.

- Samtidig kæmper vi med nogle vanvittige foderpriser og et stort antal æg på markedet, så priserne i ægbranchen er ikke fulgt med op. Mange producenter er i forvejen hårdt presset. Jeg skal nok klare mig, men det er da alligevel træls, fortæller Carsten Sørensen.

Det helt åbenlyse spørgsmål er nu, hvor stor en indflydelse, PFAS-sagen får på salget af økologiske æg i forhold til de konventionelle. Et spørgsmål, som der endnu ikke foreligger noget svar på.

- De konventionelle ægproducenter har ikke samme problem, for der er ikke fiskemel i det foder, de bruger. Jeg kan godt engang imellem føle, at de konventionelle "har vundet" her i løbet af den seneste tid, fordi de har kunnet levere et billigere produkt i en tid, hvor forbrugerne kigger mere på priserne. Og nu får de så den her oveni, siger Carsten Sørensen.

Hvordan det vil påvirke hønsene, at fiskemelet i deres foder nu bliver fjernet, vides ikke, men det kan muligvis give en lavere æg-ydelse, siger Carsten Sørensen fra Vibens Fryd. Foto: Bo Lehm

Økologisk Landsforening har allerede meldt ud, at man vil stoppe al brug af fiskemel i hønsenes foder. Men hvilke konsekvenser, det vil have for hønsene og deres velfærd, at fiskemelet, der er kilde til vigtige aminosyrer, nu bliver fjernet, og hvad der eventuelt skal bruges som erstatning, har Carsten Sørensen endnu ikke det fulde overblik over:

- Fiskemel er det eneste animalske produkt, der indgår i foderet. En høne er en skovfugl, som er vant til at spise frø, bær og biller, så derfor vil de gerne have noget animalsk. Hvad det kommer til at betyde, at vi fjerner det nu, det ved vi ikke. Det kan måske give en lavere æg-ydelse, siger han.

Vibens Fryd er en lille producent, som i denne sæson har haft 1600 høns, men som følge af den lavere afsætning til det tal til næste år være nede på 1200. Til sammenligning har de store økologiske producenter gerne 30.000 høns eller flere, fortæller Carsten Sørensen.

Vibens Fryd er hans levebrød. Og han håber, at kunderne fortsat vil være med til at støtte op om de økologiske ægproducenter, til trods for mandagens nyheder:

- Jeg har en forhåbning om, at folk ikke dropper os. For vi skal huske, at der også følger mange gode ting med økologien. Vi bruger ingen sprøjtemidler, og vores høns har mere plads, med adgang til udearealer. Vi har en produktionsgren, der på mange måder skiller sig ud fra de konventionelle, så jeg vil mene, der stadig er noget at vinde ved at købe økologisk, siger han og tilføjer:

- Jeg er fortrøstningsfuld. Det bliver spændende at se, hvor det lander.

Mandag udsendte DTU Fødevareinstituttet en pressemeddelelse med information om fundet af PFAS. Her kom det også frem, at DTU forventer, at problemet kan løses ved at ændre hønsenes foder.

- Vores undersøgelser peger klart på, at det uønskede stof er overført til æggene via fiskemel i hønsefoderet. Derfor vil en udskiftning med en ikke forurenet foderingrediens i løbet af få uger kraftigt kunne mindske indholdet af PFAS i æggene, sagde Kit Granby, lektor fra DTU Fødevareinstituttet, i den forbindelse.