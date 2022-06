Er du deprimeret? Sådan kan musik hjælpe

NORDJYLLAND:Har du lagt mærke til, at musik kan hjælpe på humøret?

Nu viser nordjysk forskning, at folk med depression kan få forbedret deres nattesøvn, hvis de lytter til musik inden nattesøvnen.

- Musikken virker beroligende på mig. Jeg falder hurtigere i søvn og sover bedre, når jeg lytter til den, siger 73-årige Anne Thomsen fra Skørping.

Som en del af behandlingen mod depression lytter hun til musik, inden hun lægger sig til at sove, skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

73-årige Anne Thomsen fra Skørping har brugt musik som behandling mod depression. Foto: Lene Pedersen/Region Nordjylland

Musik fra en app

Musikken kommer fra en app, som musikterapeut Helle Nystrup Lund fra Psykiatrien i Region Nordjylland har været med til at udvikle og brugt som en del af et Ph.d.-forskningsprojekt.

112 patienter mellem 18 og 65 år med depressionsrelaterede søvnproblemer deltog i forsøget. 102 af dem gennemførte forsøget.

Forsøgsdeltagerne var inddelt i to grupper: Én gruppe, der lyttede til musik ved sengetid i mindst 30 minutter hver dag. Samt en kontrolgruppe, der i samme periode fik standardbehandling.

Forsøget varede i fire uger.

De forsøgsdeltagere, der lyttede til musik, forlængede deres nattesøvn med i gennemsnit 18 minutter. Selv om det kan lyde som kort tid, kan det have stor betydning for den depressionsramte.

Resultaterne fra forsøget er netop publiceret i tidsskriftet "Nordic Journal of Psychiatry".

Som led i projektet testede 51 patienter appen gennem fire uger, og resultaterne viser, at musiklytning inden sengetid forbedrer søvnen med i gennemsnit 18 minutter.

- Det lyder umiddelbart ikke af meget, men dårlig søvnkvalitet er et ofte forekommende symptom hos personer med depression, som forværrer tilstanden og forlænger sygdomsforløbet. Derfor kan 15-20 minutters ekstra søvn hver nat betyde meget, siger Helle Nystrup Lund i pressemeddelelsen fra regionen.

Forbedret livskvalitet

Flere af deltagerne i forsøget nævnte, at musikken havde en positiv indflydelse på kvaliteten af deres søvn og på deres livskvalitet.

Nu kan depressionsramte i Aalborg blive tilbudt at få en iPad og et par højtalere med hjem, når de går i behandling for depression.

Helle Nystrup Lund er blevet tilknyttet som behandler i Enhed for Depression, hvor hun har mulighed for at tilbyde nogle patienter musiklytning som et supplement til behandlingen.

Farvel til sovemedicin

Anne Thomsen fra Skørping har i to måneder lytter til musik hver dag inden sengetid, og det har hjulpet hende meget:

- Tidligere vågnede jeg flere gange i løbet af natten, men det gør jeg ikke længere. Faktisk sover jeg så godt, at jeg ikke længere behøver at tage sovemedicin. Det gør også, at jeg føler mig mere oplagt i løbet af dagen, udtaler Anne Thomsen i pressemeddelelsen fra regionen.