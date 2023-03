Erna på 90 er fast gæst i fitnesscentret: - Vi er flere, der ser op til hende

THISTED:Mandag morgen stod venner, medlemmer og ansatte klar med flag, sang og lykønskninger, da Erna Nielsen mødte op til sin træning i Loop i Thisted.

Det er ellers ikke helt sådan, den snart 90-årige thybo er vant til at blive modtaget de to gange i ugen, hvor hun besøger fitnesscentret. Men med sin kommende fødselsdag bliver hun samtidig centrets alderspræsident, og det er en fejring værdigt, mener Erna Nielsens tre veninder, som hun træner sammen med.

- Erna har været dagplejemor for vores børn, og hun er en kvinde, som betyder rigtig meget for fællesskabet på vores vej. Vi er flere, der ser op til hende, siger Jytte Jensen, som sammen med Gerda Christensen og Inge-Mette Kusk står for dagens fejring.

Erna Nielsen fik en varm velkomst ved morgentræningen mandag. Foto: Bo Lehm

Turene til Thisted bliver ofte afsluttet med en indkøbstur i supermarkedet. Selvom hun er moden dame, så holder Erna Nielsen nemlig fast i at lave varm mad hver dag.

- Gerda, Mette og Jytte er mine veninder og naboer, og de hjælper mig meget i hverdagen. Jeg havde slet ikke regnet med, at jeg skulle fejres i dag. Det er voldsomt flot, siger den kommende fødselar, som på fredag har inviteret 46 gæster til frokost på Hotel Vilsund Strand.

Foto: Bo Lehm

Erna Nielsen blev for seks år siden opereret for kræft i brystet. Efter operationen blev hun anbefalet af sin læge at holde sig i gang for at forebygge væskeansamlinger i armen, hvilket ellers er en kendt følgevirkning af den type operation.

- Man skal holde sig i form og i gang, konstaterer hun, inden hun går i lag med romaskinen.

Flere af de tilstedeværende medlemmer, der har ønsket Erna Nielsen tillykke denne morgen, er enige om, at hendes indsats giver noget at leve op til. Men adspurgt om, hvorvidt hun kunne tænke sig en sådan velkomst hver gang, hun gik ind ad dørene i fitnesscentret, er meldingen fra den beskedne thybo klar:

- Nej, det behøver de nu ikke, siger hun med et smil.

