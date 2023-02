Et stik i hælen: Nu tjekkes din baby for endnu en sygdom

NORDJYLLAND:Få dage gamle spædbørn skriger ofte hjerteskærende, når personalet stikker en nål i barnets hæl, for at fange nogle få dråber blod.

For de fleste nybagte forældre er det blot noget, der skal overstås midt i den omtumlede tid efter fødslen, og de færreste har grund til at bekymre sig om testen.

Men blodprøven, og den efterfølgende screening, er forældrenes sikkerhed for, at barnet ikke lider af en af de 19 forskellige alvorlige, arvelige sygdomme, som blodet undersøges for.

Der findes under 100 tilfælde årligt herhjemme af de sygdomme, der screenes for. For de få, der er berørt, gælder det imidlertid om at opdage lidelsen, inden de første symptomer optræder, hvis man skal forhindre skader.

Derfor skal hæl-blodprøven tages, når barnet er mellem 48 og 72 timer gammelt.

Fra årsskiftet er endnu en sygdom kommet på screeningslisten. Spinal muskelatrofi er en sjælden, arvelig sygdom, som man skønner, at seks børn fødes med årligt i Danmark.

Jo hurtigere diagnosen stilles, jo mere effektivt kan sygdommen behandles, og derfor har flere overlæger, Dansk Pædiatrisk Selskab og Muskelsvindfonden ønsket at få den med i screeningsprogrammet.

Sygdommen fører til svækkelse af musklerne og muskelsvind. Hvis barnet har sygdommen, er det fordi begge forældre bærer på genet for sygdommen, måske uden at vide det. Hvis man ikke opdager sygdommen ved en tidlig screening, kan der gå en tid før sygdommen opdages, og det kan blive fatalt.

De syv sygdomme, der hyppigst konstateres ved screening af blodet fra nyfødte:

1. Cystisk fibrose

Cystisk fibrose er en kronisk, arvelig sygdom, som man har screenet for siden 2016. Den medfører store mængder sejt slim i luftveje og fordøjelsessystem, der bl.a. kan føre til tarmproblemer, luftvejsinfektioner og lungeskader. Tidlig behandling kan reducere problemerne. Der er risiko for at få sygdommen, hvis begge forældre er bærere af den sygdomsfremkaldende mutation i genet. Ses hos 1 ud af 4.800 nyfødte - dvs. der fødes cirka tolv børn om året med cystisk fibrose.

2. Manglende hormon

Siden 1978 har man screenet for stofskiftesygdommen hypothyreose, som skyldes manglende produktion af hormonet thyroxin. Ubehandlet fører sygdommen til dværgvækst og hjerneskade – påbegyndes behandling med thyroxin-tabletter tidligt efter fødslen, udvikles barnet normalt. Der ses cirka 15 tilfælde blandt nyfødte årligt - oftere piger end drenge.

3. Føllings sygdom

Føllings sygdom har været i screeningsprogrammet siden 1975. En arvelig genfejl giver problemer med at omsætte en bestemt aminosyre - det kan ubehandlet føre til svær mental retardering og kramper. Skaden sker i løbet af de første levemåneder, men en diæt med begrænset indhold af aminosyren kan give patienten en normal tilværelse. Ses hos 1 ud af 11.000 nyfødte, dvs. cirka seks tilfælde i Danmark om året.

4. Muskellidelse

Siden januar 2023 har man screenet nyfødte for spinal muskelatrofi, SMA, en arvelig sygdom med muskelsvækkelse og muskelsvind, hvor der sker tab af de nerveceller i rygmarven, der forsyner musklerne i arme, ben og krop. Hvis behandling med medicin går i gang umiddelbart efter fødslen, er der bedre muligheder for overlevelse, mindre sygelighed og færre senfølger. Optræder hos 1 ud af 10.000, dvs. cirka seks børn årligt.

5. Fejl i forbrænding

MCADD er en medfødt fejl i forbrændingen af fedt. Ubehandlet er der risiko for død eller hæmmet udvikling. Behandlingen består af hyppige måltider, en særlig diæt og tilskud af medicin, som sikrer normal vækst og udvikling. Ses i Danmark hos 1 ud af 10.000 spædbørn, cirka seks om året.

6. Defekt ved hormoner

Adrenogenital syndrom er en gendefekt i syntesen af hormoner, der medfører livstruende salttab fra nyrerne og forhøjet produktion af mandlige kønshormoner. Tidlig behandling kan afværge salttabet og hindre for hurtig vækst og tidlig pubertetsudvikling. Ses hos 1 ud af 10.000 nyfødte i Danmark, cirka seks om året

7. Fejl ved protein

MMA er en gruppe af arvelige fejl i omsætningen af proteiner, som kan forårsage trivselsproblemer og hjerneskader. Behandling med diæt og vitaminer kan give et mildere forløb. Optræder hos 1 ud af 30.000 spædbørn, dvs. cirka to børn om året i Danmark.

Statens Serum Institut undersøger hælblodprøverne fra de knap 60.000 børn, der årligt fødes i Danmark, heraf cirka 5.500 i Nordjylland. Er der tegn på en af de sygdomme, der screenes for, kontaktes forældrene gennem det regionale sygehus' børneafdeling for at af- eller bekræfte diagnosen og begynde eventuel behandling.

Ved de øvrige tolv sygdomme, der screenes for via hælblodprøven, ses i Danmark blot et eller færre tilfælde af hver sygdom årligt - i nogle tilfælde er der dog en højere hyppighed hos bestemte etniske grupper.

På Statens Serum Instituts hjemmeside kan man læse mere om de sygdomme, der screenes for.

