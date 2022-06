Få overblikket: Så høj er coronasmitten i din kommune

NORDJYLLAND:Danmark har fået en ny dominerende coronavariant.

Omikron-typen BA.5 har erstattet BA.2 og er nu den mest udbredte herhjemme. Gennem de forløbne tre uger har den forøget smittetallet, der de seneste døgn har ligget på omkring 2.000. Dertil skal man lægge et stort mørketal, da testaktiviteten ikke længere er særlig høj.

Udviklingen har betydet, at kontakttallet har sneget sig op over 1 - det tydelige bevis på, at det går den gale vej med smitten.

Den nye variant er altså mere smitsom. Til gengæld giver den ikke lige så alvorlige sygdomsforløb, som man har set det med tidligere varianter.

Ekspert: Ingen grund til bekymring

Men hvordan ser coronasituationen egentlig ud i Nordjylland?

I fire kommuner ligger incidenstallet, som dækker over antallet af nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere i løbet af de seneste syv dage, over 100. Det gælder Aalborg Kommune, Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune og Hjørring Kommune. Størst er tallet i sidstnævnte: 167,6. Det svarer til 107 smittetilfælde.

Men ifølge Henrik Nielsen, der er overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, er der ingen grund til bekymring.

- Der vil være en del, der får kortvarige covid-19-forløb i løbet af sommeren, men vi har ikke nogen forventning om, at det vil føre til mange alvorlige sygdomstilfælde og påvirke situationen på sygehusene i væsentlig grad, siger han og fortsætter:

- Kigger man på indlæggelsestallene - også de nordjyske - er der i hvert fald ikke nogen stigende tendens.

Ifølge Henrik Nielsen skal man heller ikke lægge for meget i de lokale forskelle.

- På nuværende tidspunkt tror jeg, det er tilfældigt, om det er den ene eller den anden kommune, der har den mørkeste farve på kortet. Der skal ikke meget til, før det ændrer sig, siger overlægen, der samtidig påpeger det store mørketal:

- Vi har ikke nogen forventning om, at det vil føre til mange alvorlige sygdomstilfælde og påvirke situationen på sygehusene i væsentlig grad, siger Henrik Nielsen, der er overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital.

- Der er mange flere, der har infektionen, end vi kan se i tallene. Hvis man er syg på den almindelige måde, hvor man ikke behøver lægehjælp, er det jo langtfra sikkert, at man bliver testet, og så tæller man ikke med i statistikken. Så vi kender slet ikke det præcise tal.

Alle over 50 år får vaccinetilbud

På et pressemøde onsdag løftede statsminister Mette Frederiksen (S) sløret for regeringens vaccinestrategi.

Allerede fra begyndelsen af næste uge får “særligt sårbare” - efter af anbefaling fra sundhedsmyndighederne - et tilbud om et fjerde stik. Til efteråret er det forventningen, at op mod 2,5 millioner danskere skal revaccineres. I første omgang “ældre og sårbare” og dernæst “alle +50-årige”.

Og hvad med restriktioner og nedlukninger? Bliver de en realitet igen?

I øjeblikket har Henrik Nielsen svært ved at se det for sig. Det samme har statsministeren.

- Med den viden, vi har nu, og med den store vaccinetilslutning i Danmark, som vi tillader os at regne med fortsætter i efteråret, så ser vi ikke et efterår og en vinter med store restriktioner og nedlukninger, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

I alt er 249 danskere indlagt med corona. Heraf seks på intensivafdeling. I Nordjylland er der ingen corona-patienter i respirator.

