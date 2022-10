Få svar på de 10 hyppigste vaccine-spørgsmål

VACCINE:De øverste sundhedsmyndighederne har ikke gjort sig store anstrengelser for at hjælpe borgerne med at forstå, hvorfor Moderna-vaccinen nu er afløst af Pfizer, og hvad det betyder for den enkelte. Det har udløst et væld af henvendelser til Nordjyske. Her får du svar på ti centrale vaccinespørgsmål.

1. Hvorfor får jeg ikke Moderna?

Jeg er tidligere vaccineret med Moderna og skal nu have 4. boosterstik. Men jeg har fået at vide, at der ikke er flere Moderna-vacciner - de har kun Pfizer. Hvad så?



For cirka en uge siden begyndte man at vaccinere tidligere "Moderna-folk" med Pfizer, men det er ikke fordi, man er løbet tør for Moderna. Forklaringen er, ifølge Sundhedsstyrelsen, at der er kommet en ny, opdateret version fra Pfizer, som formentlig har nogle fordele frem for Moderna. Derfor vaccineres alle fremover med Pfizer - uanset hvilket vaccinemærke de tidligere har fået, bekræfter Region Nordjylland.

2. Er vi nu dårligere beskyttet?

Min hustru og jeg (68 og 69 år) blev - ligesom de tre første gange - vaccineret med Moderna i Aalborg 5. oktober. Jeg spurgte, om det var den opdaterede version, men det vidste hun ikke. Hvorfor fik vi ikke Pfizer?

Den Moderna-vaccine, I fik 5. oktober, er en opdateret version, der kom i begyndelsen af september. Den beskytter ifølge Sundhedsstyrelsen bedre mod alvorlig sygdom og død end den Moderna-vaccine, I fik de tre første gange. Samme uge som I blev vaccineret, ankom en helt ny opdateret version fra Pfizer. Da I blev vaccineret, var der endnu ikke så mange til rådighed, at man kunne give den til alle - det gør man nu, ifølge Region Nordjylland.

3. Fik jeg gamle Moderna-rester?

Jeg blev vaccineret med Moderna 2. oktober. Har regionen haft et restlager, som de lige skulle have brugt, inden de tog Pfizer i brug, så jeg bare hjalp med at rydde ud i de gamle vacciner?

Du blev vaccineret med denne sæsons nye opdaterede vaccine fra Moderna, ikke fra et gammelt restlager. Det var den bedste vaccine, man havde til rådighed, på det tidspunkt, hvor Pfizers nye vaccine endnu ikke var ankommet. Den kom ugen efter, og er ifølge Sundhedsstyrelsen muligvis bedre på flere punkter. Men også den Moderna, som du har fået, beskytter mod alvorlig sygdom og død.

4. Fik alligevel Moderna

Vi blev vaccineret ved egen læge 13. oktober, og min kone fik Moderna, selvom regionen lige har oplyst, at alle nu får Pfizers nyeste. Lægen forklarede, at det var bedst ikke at skifte type, og at der ikke er retningslinjer om, at man ikke skal bruge Moderna. Hvad skal vi tro på?

Ifølge Region Nordjylland kan der være et mindre antal vacciner fra Moderna tilbage ved de praktiserende læger, men alle læger har fået besked på, at de skal bruge den seneste opdaterede fra Pfizer, med mindre de er løbet tør for den. Så kan de undtagelsesvis bruge Moderna. Men det er ikke korrekt, når lægen oplyser, at det er bedst ikke at skifte mærke - fremover skal alle have Pfizer, uanset hvad de tidligere har fået.

5. Er jeg beskyttet mod sygdom og død?

Jeg har fået 4. stik med den gamle Moderna-vaccine. Hvor godt er jeg nu beskyttet mod død og alvorlig sygdom?

Også den Moderna-vaccine, man har benyttet i denne vaccinerunde, er opdateret og målrettet omikron-varianter. Den beskytter mod alvorlig sygdom og død, og giver dermed bedre beskyttelse end de vacciner, vi fik ved de tre første stik, oplyser Sundhedsstyrelsen. Det gælder også den, du har fået.

Ifølge Sundhedsstyrelsen beskytter den nyeste vaccine fra Pfizer "mindst lige så godt" mod alvorlig sygdom og død. Desuden beskytter den formentlig bedre mod smitte og smittespredning, derfor har man nu valgt kun at bruge den.

6. Ældre - revaccineres?

De gamle og sårbare blev vaccineret først, så de fik ikke den bedste vaccine - det var vel dem, der skulle beskyttes bedst?

Man prioriterede at vaccinere de ældre hurtigst muligt med den opdaterede vaccine, man havde til rådighed i begyndelsen af september. Den er ifølge Sundhedsstyrelsen "yderst effektiv i forhold til at forebygge alvorlig sygdom og død". Hvis der viser sig et behov for det, kan man senere på sæsonen vurdere, om der er behov for at give de mest sårbare et 5. boosterstik med en nyere vaccine, der beskytter bedre.

7. Bivirkninger - når man blander?

Jeg har hidtil fået Moderna og får nu snart 4. stik med Pfizer - kan det give værre bivirkninger, hvis man blander vacciner?

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke er ændret på sammensætningen i forhold til de vacciner, vi tidligere har fået. Ifølge Lægemiddelstyrelsens betyder det, at der ikke er sandsynlighed for flere og værre bivirkninger end ved tidligere vacciner, heller ikke selvom man blander to mærker. Men der kan også forekomme bivirkninger ved booster-vaccine, f.eks. smerter, kulderystelser, træthed, hovedpine og feber. Kontakt læge hvis det varer mere end tre dage, eller udvikler sig voldsomt.

8. Er det bedre at vente?

Jeg er inviteret til vaccination, men får jeg en bedre vaccine, hvis jeg venter med at bestille tid?

Ifølge Sundhedsstyrelsen bør man ikke vente på, at der kommer nye og bedre vacciner, før man lader sig vaccinere. Så risikerer man, at man i mellemtiden bliver smittet og alvorligt syg. Der vil hele tiden komme nye vacciner. F.eks. vil en dansk vaccine mod covid-19 formentlig være klar i foråret 2024 - en vaccine, der kan holde flere år. Men det kan ikke anbefales at vente på, at den kommer på markedet.

9. Hvad med første stik?

Jeg er ikke tidligere vaccineret, men skal nu have mit første stik - skal jeg så have booster-vaccinen?

Hvis du skal have din første eller anden vaccination mod covid-19, får du ikke den nye opdaterede vaccine, da den er konstrueret til at booste tidligere vaccinationer. Som ny i vaccinesammenhæng vil du få en af de oprindelige mRNA-vacciner fra Pfizer eller Moderna.

Sundhedsmyndighederne opfordrer stadig alle - uanset alder - til at få mindst de to første stik, for at være beskyttet mod alvorlig sygdom.

10. Fejl i Coronapasset?

Jeg er vaccineret tre gange med Moderna og en gang med Pfizer - men i mit Cornapas står, at jeg har fået fire gange Moderna - hvorfor det?

Sundhedsministeriet fastslår, at det præcise navn på vaccinen skal fremgå af Coronapasset. Hvis det ikke er tilfældet, er der tale om en tastefejl der kan indberettes til Sundhedsdatastyrelsen. Uanset om man har fået forskellige vacciner udgør passet iflg. Sundhedsministeriet et EU-certifikat, som er gyldigt i alle lande i Europa. Der kan være andre regler i landet udenfor EU.

Ovenstående ti svar bygger på interviews med ansatte i Region Nordjylland, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, samt oplysninger, vi har hentet i notater fra Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet. Desuden konklusioner, som vi har tilladt os at uddrage af myndighedernes ekspert-formuleringer.

Efter Nordjyskes omtale af myndighedernes uklare information om at tidligere Moderna-vaccinerede nu får Pfizer, har såvel Statens Serum Institut som Sundhedsstyrelsen opdateret deres hjemmesider på det punkt, hvor man beskriver anvendelsen af vacciner i efterårets vaccineprogram.

