Flere penge til supersygehus: Nu skal der også være hotel

Der har ikke været mange positive nyheder fra supersygehuset længe, men her er en:

Der er fundet penge til at bygge et patient- og barselshotel ved Nyt Aalborg Universitetshospital. I alt er der afsat 120 millioner kroner over de næste fire år.

- Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at finde en løsning, så alvorligt syge patienter indlagt på patienthotellet og nybagte forældre ikke skal fragte sig på tværs af byen, når de har brug for ro, nærhed og professionel hjælp lige ved hånden, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V) i en pressemeddelelse.

I alt skal der være 40 hotelværelser, der forventeligt vil stå klar til at tage i brug i 2027. En del af det afsatte beløb skal gå til at indrette faciliteterne, så de kan anvendes som nødsengeafsnit i tilfælde af eksempelvis en pandemi.

Vibeke Engers, der er hotelchef på Aalborg Universitetshospitals patienthotel, kalder det for en fantastisk nyhed.

- Vi ved, at det betyder meget for patienterne såvel som klinikerne, at patienthotellet ligger i tæt tilknytning til sengeafdelingerne. Et patienthotel i Hospitalsbyen vil betyde væsentlig bedre forhold for patienterne, lyse værelser, bad og toilet på hvert værelse, pæne omgivelser, mere hotellignende forhold – og det gør mig virkelig glad at tænke på, siger Vibeke Engers.

Patient- og barselshotellet er for selvhjulpne patienter - eksempelvis patienter til længerevarende stråle- eller kemoterapibehandling, patienter til IV-behandling, patienter til mindre kirurgiske indgreb, sårbare patienter, hvor et hotelophold kan understøtte hospitalsbehandlingen, eller onkologiske patienter indlagt på nuværende radio/jodstuer til observation.