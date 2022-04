Første dag på jobbet: PreMed er trukket i arbejdstøjet

THISTED: Mens mange lå og sov deres søde søvn natten til fredag, overgik ambulancedriften i Thy, Mors, Jammerbugt og Himmerland fra Falck til PreMed.

På premieredagen var PreMeds administrerende direktør Anders Vikke en tur forbi basen på Fabriksvej i Thisted, hvor han desuden mødtes med PreMeds bestyrelsesformand Markus Ulfsted, der havde taget turen helt fra Finland i dagens anledning.

- Vores opstart har været rigtig god, og alt er gået, som vi havde håbet og forventet. Den overgang, vi har været igennem, har været fuldstændig problemfri, så det kunne ikke være bedre, siger Anders Vikke.

Den vågne iagttager har muligvis allerede bemærket, at de nordjyske ambulancer den seneste tid er kommet til at se en lille smule anderledes ud.

- Vi har siden 24. marts haft alle de nye ambulancer i drift. Det har givet redderne mulighed for at lære bilerne at kende, og vi har fået gennemtestet udstyret i samarbejde med Region Nordjylland og Falck. På den måde har vi sikret, at borgerne mærker mindst muligt til skiftet, siger direktøren og fortsætter:

- Langt de fleste steder vil det være de samme reddere, der kører ud fra stort set de samme lokationer. Selvom bilerne er lidt anderledes opbygget, så er det nok mest feinschmeckere, der ville lægge mærke til det, og ikke almindelige borgere, der modtager behandling. Vi skal fortsætte med at levere høj kvalitet og service til borgerne i Nordjylland, og det har vi virkelig lagt os i selen for at sikre.

PreMeds bestyrelsesformand Markus Ulfsted (tv) besøgte Thisted-basen sammen med administrerende direktør Anders Vikke. Her sammen med områdeleder Allan Sørensen (th). Foto: Bo Lehm

Forberedelserne frem mod dagen strækker sig måneder bagud, hvor PreMed har haft fuld fart på rekruttering af reddere, planlægning af baser og opbygning af nye ambulancer. Derfor var fredag også lidt af en festdag teamet, men måske især for Anders Vikke.

- Det er helt surrealistisk, at vi endelig står her, for det har været min drøm i mange år. Da jeg selv kørte som redder, drømte jeg om at gøre tingene på en anderledes måde, i en mindre virksomhed. Jeg havde sommerfugle i maven frem til midnat, hvor det officielle skift skete, og det var en form for forløsning, men det har også været lange dage og nætter, der har været brugt på det her, siger Anders Vikke.

Han grundlagde PreMed i 2018 sammen med sin hustru Heidi Storm Vikke og forretningspartneren Kenneth Kronohage, som i dag er henholdsvis kvalitets- og udviklingschef og regnskabschef i virksomheden. I 2020 solgte de 51 procent af virksomheden til 9Lives, der driver ambulancetjeneste i Finland.

- Da jeg første gang begyndte at snakke om, at jeg gerne ville lave et firma, der kunne byde ind på ambulancetjeneste, kiggede flere af mine venner noget overbærende på mig, siger han og griner.

- Det tilbud, vi lavede, som endte med at vinde udbuddet, har min kone Heidi og jeg siddet og skrevet hjemme ved stuebordet, hvor vi sad og talte om vores drømme og ambitioner. Men nu står vi her, og det er blevet til virkelighed. Nu skal vi leve det ud, og det er fantastisk, men det er nok ikke helt sivet ind endnu, tilføjer han.

Dagen var også noget helt særligt for PreMeds moderselskab 9Lives, kunne Markus Ulfsted fortælle:

- Vi har drevet ambulancekørsel i 30 år, men det her er vores største enkeltstående kontrakt til dato. Samtidig er det første gang, 9Lives skal operere uden for Finlands grænser, så det er en spændende tid for alle parter, forklarede han.

Der bor cirka samme antal mennesker i Finland, som der gør i Danmark, men hvor Danmark er delt op i fem regioner, er Finland delt op i hele 20 regioner. Og målt på befolkningstætheden, er kontrakten i Region Nordjylland altså i den tunge liga, for 9Lives' vedkommende.

- Jeg har været meget imponeret over den professionalisme, der har været omkring udbudsprocessen i Danmark. Region Nordjylland har været ude i god tid, og det har givet os mulighed for at forberede os godt på at skulle løfte opgaven. Det er den omvendte verden i Finland; her kan man komme ud for, at man vinder en licitation, og så skal man i drift allerede en måned efter, siger Markus Ulfsted.