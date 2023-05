Forening vil boykotte kommune: - Vi har aldrig arbejdet sammen med dem

JAMMERBUGT:Tirsdag meddelte Plejefamiliernes Landsforening (PLF), at de boykotter seks kommuner. Ud af de seks er der to nordjyske kommuner iblandt, nemlig Morsø og Jammerbugt.

Årsagen skal findes i en bestemt praksis, de pågældende kommuner har gjort brug af.

Det er den såkaldte "clean cut"-fjernelse af anbragte børn, hvor man uden varsel fjerner anbragte børn fra plejefamilierne.

PLF skriver i pressemeddelelsen, at intentionen med boykottet er at presse kommunerne til at ændre praksis.

Det har man dog ikke tænkt sig at gøre i Jammerbugt Kommune, slår formand for Børne- og familieudvalget, Susanne Møller Jensen (S), fast.

- Jeg vil ikke udelukke, at vi kan gøre brug af den type tvangsfjernelse igen, siger hun og fortsætter:

- Det er børnenes tarv, vi snakker om. Det er ikke, fordi vi synes, at det er sjovt. Absolut ikke. Der skal være nogle meget ekstraordinære omstændigheder, før man gør det. Derfor har vi fra politisk side sagt, at det kun er yderst, yderst sjældent, man bruger den metode.

Én gang

Formanden for Børne- og familieudvalget har ikke det præcise tal for, hvor mange gange kommunen har gjort brug af metoden.

Men det er yderst sjældent.

- Det er mig bekendt kun sket én gang i Jammerbugt Kommune i mine knap 10 år i politik, at der er blevet lavet et "clean cut".

PLF's beslutning om at boykotte Jammerbugt Kommune kommer altså ikke til at ændre praksis i kommunen, men boykottet i sig selv ændrer heller ikke så meget.

Man har nemlig aldrig arbejdet sammen med foreningen, forklarer Susanne Møller Jensen.

- Jeg hørte om PLF for første gang for cirka to år siden, hvor de skrev til os, at de var utilfredse. Så har jeg faktisk ikke hørt fra dem siden, før jeg fik en mail fra dem i mandags om boykottet.

- Så det er ikke en forening, vi har arbejdet sammen med. Jeg er heller ikke klar over, om nogen af vores plejefamilier overhovedet er medlemmer hos dem.

Det ændrer dog ikke på, at foreningens beslutning ærgrer Susanne Møller Jensen.

- Jeg havde da håbet, at man kunne have taget en dialog om det i stedet for det her. De har jo så absolut deres berettigelse som forening. De er hjerteligt velkomne til at kontakte os, hvis de vil i dialog med os på en konstruktiv måde.

Vil gerne dialogen

Inge Neander er formand i PLF, og hun slår fast over for Nordjyske, at foreningen gerne vil indgå i en dialog med Jammerbugt Kommune.

- Vi vil rigtig gerne dialogen. Vi vil jo gerne sikre os, at der er nogle ordentlige forhold for plejefamilierne, så plejebørnene har trygge og stabile anbringelser.

Inge Neander fortæller, at man før har kontaktet kommunen. Her oplevede man dog ifølge formanden ikke den store lydhørhed.

Hun medgiver, at man ikke har et decideret samarbejde med kommunen, men holder fast i, at et boykot stadig giver mening.

- Det skal have nogle konsekvenser, at man behandler børn på den her måde. Vi skulle nok have slået ned på det her for lang tid siden.

Hvilke konsekvenser skulle det have, at I boykotter en kommune, I ikke arbejder sammen med?

- Vi har jo medlemmer, der har børn i Jammerbugt Kommune. De skal vide, at kommunen kan finde på det her.

Nordjyske har uden held forsøgt at få en kommentar fra Tore Müller (S), der er formand for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme i Morsø Kommune.