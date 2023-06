Fugle i Aalborg ramt af alvorlig sygdom - 1000 skal aflives

AALBORG:Flere end 1000 fugle skal aflives torsdag, efter Fødevarestyrelsen har fundet den alvorlige fjerkræsygdom Newcastle disease.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Sygdommen er fundet i duer i kolonihaveforeningen på Hønsevænget i Aalborg SV.

Torsdag påbegynder Fødevarestyrelsen aflivningen af flere end 1000 duer, høns, papegøjer og parakitter.

Det skal nu undersøges, om sygdommen har spredt sig til hobbyavlere. Her er der fokus på, at det også kan have spredt sig til nogle, der har købt æg eller fjerkræ fra fugleholdet i kolonihaveforeningen, eller hvis de på anden vis har været i kontakt med de sygdomsramte fugle.

