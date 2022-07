Glade arrangører af Stafet for Livet Brønderslev

- Vi er meget glade og stolte for resultatet. Og vi er glade for, at så mange har støttet arrangementet.

Det siger formanden for Stafet for Livet Brønderslev, Lone Lønbro Jensen, som netop har sendt næsten en kvart million kroner til Kræftens Bekæmpelse.

Helt præcist blev overskuddet 244.434,51 kr.

- Når vi tager i betragtning, at corona satte en stopper for arrangementet to år i træk, er det et resultat, vi er meget tilfredse med. Vi skal lige i gang igen i en tid, hvor der stadig er stor risiko for at blive smittet med corona. Vi har jo en sårbar gruppe i de kræftramte fightere, som helst ikke skal smittes, siger Lone Lønbro Jensen.

Årets resultat var da også mindre end de foregående år. I 2019 var overskuddet lidt over en halv million kroner.

Der blev i år gået godt 12.000 kilometer fordelt på 880 deltagere.

Næste Stafet for Livet i Brønderslev bliver 17.-18. juni 2023 i Rhododendronparken.

- Men nu holder vi lige sommerferie indtil september, hvor vi evaluerer årets arrangement og begynder at planlægge det næste, siger Lone Lønbro Jensen.