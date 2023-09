Nu kan udvalgte nordjyder snart blive vaccineret mod covid-19 eller influenza

Selvom covid-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom, tilbyder Sundhedsstyrelsen til efteråret vaccination til grupper, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med covid-19 eller influenza.

Over tid aftager effekten af vacciner. Det kan medføre, at de beskytter dårligere mod nye varianter af covid-19.

Nordjyske har samlet de vigtigste informationer om de vaccinationer, der indtil videre er meldt ud fra Sundhedsstyrelsen.

1 Personer over 65 år

Det er Sundhedsstyrelsens plan, at covid-19-vaccinen skal tilbydes sammen med den årlige influenza-vaccination.

Som vi har set de seneste år, stiger antallet af smittede med luftvejssygdomme i løbet af efteråret og vinteren. Det er derfor Sundhedsstyrelsens plan, at covid-19-vaccinen skal tilbydes sammen med den årlige influenza-vaccination for den gruppe, der er 65 år og ældre.

2 Personer under 65 år - med kronisk sygdom eller særlige tilstande

Særligt udsatte vil også få tilbuddet om vaccination.

Visse personer under 65 år, som er i risiko for et alvorligt forløb, vil få tilbud om vaccination. Inden programmet sættes i gang i landets regioner 1. oktober, vil Sundhedsstyrelsen melde ud, hvilke grupper under 65 år, der bliver omfattet af tilbuddet.

3 Børn i alderen 2-6 år

Tilbuddet om influenzavaccination af børn har kun eksisteret i et par år.

Også børn i alderen 2-6 år får tilbudt influenzavaccination i lighed med de senere år.

Vaccinen beskytter barnet mod at blive syg med influenza og nedsætter risikoen for at smitte andre i samfundet generelt.

Børn får et pust i næsen med spray. Det er frivilligt, om man vil tage imod vaccinationen.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at hvis børn ikke tidligere er vaccineret mod influenza, skal de have to pust med fire ugers mellemrum. Hvis de tidligere er vaccineret, skal de kun have et enkelt pust.

4 Tjek e-Boks - eller postkasse

Vaccinationsindsatsen påbegyndes den 1. oktober

Hvis man er omfattet af tilbuddet om vaccination, får man en invitation via Digital Post eller et fysisk brev med nærmere information.

Regionerne forventer at vaccinere fra 1. oktober. Lige nu er man ved at lægge planen sammen med Sundhedsstyrelsen.