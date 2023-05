Har du været syg, er du ikke den eneste: Covid-19 har igen haft fat

AALBORG:Har du haft feber, muskelsmerter og ondt i halsen i løbet af den seneste måned? Så har du muligvis haft covid-19.

Coronasmitten har nemlig toppet i løbet af april, fortæller Michael Dalager-Pedersen, der er cheflæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Her har de blandt andet oplevet den stigende smitte i samfundet ved udbrud på plejehjem og indlagte patienter, der havde coronavirus.

- Men vi har ikke i kraftig grad mærket, at patienter bliver indlagt på grund af coronavirus. Vi har haft nogle enkelte, men det er slet, slet ikke, som det har været tidligere, understreger cheflægen.

Senere end normalt

Med sommeren stående for døren er det ikke ligefrem det typiske tidspunkt, man vil forvente, at der er luftvejsinfektioner i omløb.

Ifølge cheflægen er det som regel i vinterhalvåret, de florerer.

- Coronavirus fylder meget mindre, end det gjorde for et til halvandet år siden, siger cheflæge Michael Dalager-Pedersen. Arkivfoto: Claus Søndberg

Men siden corona-nedlukningerne har der været flyttet rundt på flere sæson-sygdomme, forklarer han.

- Vi så, at der var et tidligt udbrud af RS-virus i efteråret, vi så influenza komme tidligere, end det plejer, og nu ser vi så coronavirus lidt senere, end vi typisk ville se det.

- Vi er stadig i et efterforløb efter al den påvirkning, som coronavirus havde på vores samfund. Jeg forestiller mig, at mange af de her infektioner vil lægge sig på et mere normalt tidspunkt i vinterhalvåret over de kommende år.

Behøver ingen test

De fleste husker nok stadig en hverdag, der i knap to år var præget af masker, PCR-tests og coronapas.

Selvom der stadig florerer coronavirus i samfundet, er anbefalingerne i dag dog markant anderledes end tidligere.

Ifølge Sundhedsstyrelsen behøver du faktisk ikke lade dig teste for, hvorvidt du har coronavirus, hvis du er syg.

Coronatests anbefales kun, hvis lægen har bedt dig om det, eller hvis du er 65 år eller ældre, er gravid, eller hvis du har andre sygdomme og tilstande, der gør, at du er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Hvis du er syg, er det dog anbefalingen, at du bliver hjemme, indtil du er rask igen.