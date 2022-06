Imponerende video: Drone kommer med hjertestarter til hjertestop

AALBORG:Landets første hjertestarter-drone er tirsdag taget i brug i Aalborg.

Det skete i Gabriel Erhverspark i Aalborg, hvor næstformand i udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen Ole Stavad klippede den røde snor, der officielt markerede, at dronen nu er en del af alarmberedskabet.

Dronen demonstrerede sit virke, da den fløj fra pladsen ud til en førstehjælpsdukke, hvor den nedfirede en hjertestarter fra cirka 30 meters højde.

Dronen er den første og eneste i Danmark og vil fremover blive sendt afsted, hvis alarmcentralen mistænker et hjertestop. I første omgang kun i og omkring Aalborg.

- Hvert minut tæller ved hjertestop. For hvert minut der går, falder overlevelseschancen med cirka 10 procent. Hurtig hjælp og en tilgængelig hjertestarter er alfa omega, siger Pia Buus Pinstrup (K), formand for regionens udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen i en pressemeddelelse.

Dronen vil blive udstyret med en hjertestarter, der vil blive firet ned tæt på personen med hjertestop.

Dronen flyver ved hjælp af GPS og kamera hen til den person, der ringer 112.

Når dronen ankommer til stedet, vil en operatør tage over og sikre, at hjertestarten fires ned et passende sted. Det kunne eksempelvis være i en indkørsel eller foran hoveddøren.

Grundlæggende skal droneforsøget i Aalborg afdække, om det kan lade sige gøre at udbrede denne type drone til hele Danmark.

Projektet udføres i samarbejde mellem Region Nordjylland, Regions Hovedstadens Akutberedskab, Karolinska Instituttet i Stockholm og det svenske dronefirma Everdrone.

Forsker og professor ved Region Hovedstadens Akutberedskab Frederik Folke ser store perspektiver i forsøget.

- De seneste år er chancen for at overleve et hjertestop øget betydeligt i Danmark. I dag er det cirka 15 procent, der overlever.

- Men der er stadig et stort potentiale, for vi ved, at der er overlevelsesrater på op til 50 procent ved eksempelvis lufthavne, forlystelsesområder og lignende, siger Frederik Folke i pressemeddelelsen.

Droneforsøget er godkendt af Trafikstyrelsen, og dronen vil fremover blive overvåget fra kontroltårnet i Aalborg Lufthavn.

Hjertestarter-drone