Jane vil have diabetes på skoleskemaet - nyt tiltag skal klæde lærere bedre på

ØSTERVRÅ:- Diabetes er ikke til at spøge med. Potentielt er det dødeligt.

Ordene falder kontant og skarpt fra Jane Svendsen. Hun er mor til 11-årige Jonas, og han har, siden han var seks år gammel, kæmpet med diabetes - eller sukkersyge, som det også omtales.

Er man barn og får diabetes, kræver det daglig hjælp med at holde styr på blodsukker og insulinindsprøjtninger - og det er ikke en børneopgave at holde styr på disse ting.

Vigtigt med stabilt blodsukker På den korte bane er lavt blodsukker farligt, fordi du kan risikere at få insulinchok, hvor du besvimer.

På den lange bane er højt blodsukker i en længere periode farligt, fordi de små blodkar i øjne og nyrer samt de større blodkar i hjertet kan blive beskadigede. Derudover er der risiko for syreforgiftning.

Et lavt blodsukker er under 4 mmol glukose pr. liter blod.

Et højt blodsukker er over 10 mmol glukose pr. liter blod. Diabetesforeningen VIS MERE

Således heller ikke for dengang 6-årige Jonas, som efter en skolestart på Østervrå Skole pludselig virkede træt og dvask. Også mere end almindeligt træt, husker Jane Svendsen.

- Der er et eller andet galt med ham, kan hun huske, at hun tænkte.

Han var derefter indlagt i en uge på sygehuset - med et blodsukker så højt, at det ikke kunne måles.

11-årige Jonas har diabetes, og det har han haft i fem år. I de år har hans mor Jane hver uge kørt til og fra skolen for at tjekke sønnens sygdom - men det kommer der måske snart en løsning på. Hjørring 11. september 2022 Foto: Kim Dahl Hansen

Livet med diabetes

Jane Svendsen er uddannet sygeplejerske og har derfor en indsigt i selve sygdommen diabetes - og også behandlingen af denne. Og ikke mindst konsekvenserne af at den ikke bliver behandlet opmærksomt og rettidigt.

Derfor var det også med ekstra forsigtighed, at Jonas blev sendt tilbage i skole igen efter sin indlæggelse.

- Selvfølgelig skulle Jonas tilbage i skolen, men det var samtidig noget af en omvæltning for ham og for os, at han pludselig skulle medbringe insulinsprøjte og hele apparaturet til den slags.

- Derfor var vi også heldigt stillet, da jeg var fast aftenvagt på mit arbejde og derfor kunne køre op til Jonas på skolen og tjekke hans værdier i den første tid og give ham den nødvendige insulin. Men ikke alle er så godt stillet i forhold til deres arbejde, understreger Jane Svendsen.

Hun håber, at fremtidens skoler får mere indsigt i diabetes og dét at behandle og holde øje med sygdommen.

- Der er ikke nogen, der har været modstandere af, at jeg har hjulpet til med Jonas' diabetes, men det har måske mest bare været på min opfordring. Og der håber jeg jo, at det nye tiltag kan klæde lærere og ledere bedre på.

- Dét at vi får italesat behovet for at blive klogere på diabetes, er vigtigt for både os pårørende, de diabetesramte, men også for dem der skal holde opsyn med dem, siger hun.

På skoleskemaet

- Det er noget med at sætte diabetes på skoleskemaet.

Sådan siger Jane Svendsen, når hun skal begrunde, hvorfor hun vil fortælle sin, familiens og Jonas' historie. For selvom der måske er én eller maksimalt to elever pr. folkeskoleklasse, der lider af diabetes, er det alligevel en alvorlig sygdom - som børn ikke kan tackle alene.

Diabetes i Danmark Mindst 280.000 danskere har diabetes

252.000 har type 2-diabetes

28.000 har type 1-diabetes

76.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes

360.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes /prædiabetes

Antallet af personer med type 2-diabetes er mere end tredoblet siden 1961

Antallet af danskere med type 2-diabetes er stærkt stigende og vil stige i årene fremover. Det estimeres, at der vil være 467.000 personer med diabetes i 2030, heraf minimum 420.000 med type 2-diabetes Diabetesforeningen VIS MERE

- Ligesom med andre sygdomme, så er det kun noget, vi får en viden om og en interesse for, hvis vi kender nogen med sygdommen. Det er super individuelt med den her sygdom, så det er rigtig svært at pege på, hvordan den ideelle skoledag ser ud for et diabetesbarn.

- Vi har været meget åbne omkring sygdommen, både over for omverdenen og i vores familie. Vi snakker meget med Jonas om sygdommen, og hvordan han skal tackle den og forholde sig til. Også når den er træls. For han skal leve med den resten af livet, siger Jane Svendsen.

- Jonas var egentlig hurtig til at tage sygdommen og dens følger med sig. Han lærte at omfavne den og tage tingene - eksempelvis insulinmålinger og indsprøjtninger - som de kommer i hverdagen. På den måde har han håndteret det virkelig flot, tilføjer hun.

Dette er Jonas' sensor, der måler hans blodsukker. Den sidder monteret cirka fem millimeter ned i huden og skal skiftes hver 10. dag. Foto: Kim Dahl Hansen

Ny mobil-app skal sikre bedre hjælp

– På mere end hver tredje skole føler skolepersonalet sig ikke fagligt rustet til at hjælpe elever med type 1-diabetes. Det viser en undersøgelse blandt 524 danske grundskoler, fortæller overlæge Ann-Margrethe Rønholt fra Steno Diabetes Center Nordjylland.

Ovenstående udlægning fra Ann-Margrethe Rønholt understreger, at diabetes og den danske folkeskole ikke altid har snakket godt sammen.

Ny portal om diabetes i skolen Diabetesiskolen.dk er en vidensportal, som ansatte på landets grundskoler kan bruge, når de får en elev med type 1-diabetes.

Portalen giver let adgang til viden om diabetes og hvordan sygdommen påvirker børnenes skoledag - og guider de skoleansatte til at håndtere de situationer, der kan opstå, hvis et barn fx får for højt blodsukker eller glemmer at tage sin insulin. Vidensportalen er et supplement til de allerede eksisterende tilbud til grundskoler, der har børn med type 1-diabetes. Steno Diabetes Center Nordjylland VIS MERE

Derfor kommer en ny app - Diabetes i Skolen - som en kærkommen håndsrækning, fortæller Poul-Erik Jakobsen fra Steno Diabetes Center Nordjylland.

- En vidensportal løser selvfølgelig ikke hele problemet, men den er et supplement til de allerede eksisterende tilbud til skolerne og et bidrag til at styrke de skoleansattes viden og kompetencer om diabetes.

- Vi håber, at den kan være med til at give både skoler, børn og forældre en større tryghed i løbet af skoledagen, siger centerdirektør Poul-Erik Jakobsen fra Steno Diabetes Center Nordjylland i en pressemeddelelse.

Hjemme hos Jane Svendsen har de allerede kigget app'en en smule igennem - og selvom det ikke er hele løsningen, der bliver præsenteret i den, er det alligevel en start, siger hun.

- Jeg er i tvivl om, om en app er nok, men igen, hvornår er nok nok? Men det er da en mega god start, så lærerne kan få en grundfornemmelse for, hvad diabetes egentlig er for en sygdom, siger Jane Svendsen.