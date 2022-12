Kløende mider truer julehyggen: Det skal du holde øje med

NORDJYLLAND:Julen lægger op til hygge i sofaer og under varme tæpper, men det kan ende som en ubehagelig kløende affære. Flere steder i Nordjylland ses i øjeblikket en stigning i tilfælde af fnat - en stærkt smitsom hudlidelse.

- Vi har solgt 30 pakker med creme mod fnat det seneste døgn, og det er en klar stigning i forhold til normalt, fortæller farmakonom Line Skouboe, Budolfi Apotek i Aalborg. Typisk sælger man blot et par pakker om dagen.

Ifølge nordjyskes oplysninger er der lige nu tilfælde af smittekæder på både gymnasier og efterskoler - muligvis også i folkeskoler og daginstitutioner.

Fnatplagen ses ofte om sommeren, når unge hygger sig i soveposer og telte, på ferier og festivaler - i juni var der et stort udbrud i Nordjylland. Men også om vinteren, hvor vi er tæt sammen og varmer os i sofaen med tæpper og puder, har fnatmiderne gode vilkår for at brede sig, som det ses lige nu.

Arkivfoto: Jens Frandsen

På Hasseris Gymnasium har uddannelsesleder Jesper Holmbach indtil videre kun kendskab til nogle få tilfælde.

- Pulsen stiger altid lidt, når vi får den besked fra en elev, for det kan potentielt lukke en hel skole, siger uddannelseslederen.

Da det første tilfælde dukkede op for en måned siden reagerede skolen prompte og sendte besked ud til alle elever og ansatte om hvordan de skal forholde sig. Det seneste tilfælde kom for en uge siden, og Jesper Holmbach krydser fingre.

- Jeg håber, at vi har taget det i opløbet, siger han.

Typisk synes unge mennesker, at det er lidt pinligt at fortælle, hvis de er blevet ramt af fnat. Men der er ikke nogen vej udenom, for fnat forsvinder ikke af sig selv. Skal en familie ud i flere behandlinger, kan det koste adskillige tusinde kroner - derfor er det vigtigt, at man reagerer straks.

1. Sådan opdager du fnat

Fnat viser sig ved rødt udslæt og en ulidelig stærk kløe. Fnatmiden elsker varme, derfor er den mest aktiv om natten, og kløen er mest intens, når man ligger under dynen.

Fnat udvikles, når befrugtede hunmider gnaver sig ind i huden og danner små gange, der ofte kan ses med det blotte øje - gråhvide, tynde, slyngede og op til en centimeter lange.

Der opstår røde hævelser og sår, der hvor miderne angriber, og det forstærkes, når man klør sig. Fnat ses især på fingre, håndled, i armhuler og på huden omkring navlen og brystvorterne. Hos mænd er små vandblærer på penis et næsten sikkert tegn på fnat.

Miden kan lige netop anes som en sort prik for enden af midegangen - den er kun 0,3-0,4 mm lang. Æggene udklækkes i løbet af nogle uger, hvor en ny generation af fnatmider er klar til at formere sig.

2. I behandling straks

Hvis du får mistanke om, at du er smittet, skal du hurtigst muligt opsøge din læge eller hudlæge og blive undersøgt.

Lægen stiller diagnosen og skriver en recept, oftest på Permethrin. Cremen fås i håndkøb, men er billigere hvis du får den på recept gennem lægen.

Hele hudoverfladen skal smøres ind i cremen - undtaget ansigt og hårbund. Vær omhyggelig med hænderne, da fnatmider ofte sidder imellem fingrene.

Foruden den person, der har fået konstateret fnat, skal alle familiemedlemmer og nære kontakter behandles, selv om de ikke har symptomer. Cremen smøres overalt på kroppen om aftenen, inden man går i seng. Dagen efter skifter man undertøj og alt tøj, der har været i direkte kontakt med huden, vaskes ved 60 grader. Derefter går man i brusebad og vasker cremen af huden.

Man betragtes som smittefri 8-12 timer efter første behandling, hvor man igen kan komme i skole, på job etc. Men nogle oplever, at cremen ikke virker, fordi miderne er blevet resistente. Derfor kan man blive ved med at smitte, selvom man er behandlet med den anbefalede creme.

Lægen kan så skrive recept på stærkere tabletter eller svovlsalve. Hvis der ikke er nye udbrud en uge efter behandling, kan man regne med at være helbredt. Kløen kan fortsætte op til seks uger efter mider og æg er slået ihjel.

3. Giv besked til andre

Hvis du har fnat, skal du selv, og alle du har været i tæt kontakt med, i behandling. Selvom du synes, det er pinligt, er du nødt til at informere dem, du bor sammen med, har været tæt sammen med og evt. har været i seng med. Tænk på, hvem der har været på besøg, eller hvem du selv har besøgt de sidste tre uger.

Hvis ikke alle i den smittede gruppe bliver behandlet på samme tid, ender det ofte med, at der startes en ny omgang smitte.

4. Det skal du selv gøre

Sengetøj, håndklæder og tøj skal vaskes ved 60 grader. Såfremt tøjet ikke kan vaskes ved 60 grader, skal det i en plastikpose og stå urørt i en uge. Miderne dør efter 3-4 døgn uden kontakt med hud. Overtøj, dyner, tæpper, puder og madrasser luftes godt og køligt og sættes bort i en uge. Det er usikkert, hvor hurtigt fnatmider dør i almindelige frysere., så den metode kan ikke anbefales.

Alle i den smittedes omgangskreds skal behandles samme dag, og tøjvask skal foregå samme dag for at bryde smittekæden. Dem, der har haft udbrud eller symptomer på fnat, skal gentage behandling efter en uge.

****