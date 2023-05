En ud af tre giver op: Køen til lægen er alt for lang

NORDJYLLAND:29 minutter.

Så længe skulle man i februar i gennemsnit vente på at komme til at tale med lægevagten i Region Nordjylland.

Ringede man, mens der var mest pres på telefonerne, så var ventetiden nærmere en time - og samlet set er det meget langt fra de mål, som Regionen selv har lavet for ventetiden.

Ifølge de mål skulle 90 procent af alle opkald blive besvaret indenfor fem minutter, men virkeligheden er en helt anden: I februar var det bare knap tolv procent af opkaldene, der blev besvaret indenfor fem minutter. Hurtigst kommer man igennem i nattetimerne, mens ventetiden er længst umiddelbart efter, at lægevagtens telefoner åbner klokken 16.

- Det kan ikke blive ved med at gå. Vi får mange klager. Det kan vi simpelthen ikke byde borgerne, og derfor skal vi have fundet ud af, hvordan vi gør det bedre, siger Pia Buus Pinstrup (K), der er formand for regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen.

Rigtig mange nordjyder ringer hver dag og nat til lægevagten for at komme i kontakt med en læge. I det seneste år har der været mellem 30 og 40.000 opkald per måned. En del opgiver simpelthen at komme igennem - i marts var det kun 68 procent af de almindelige opkald, der endte med, at borgeren fik fat i en læge.

Ved alvorlige henvendelser kan man gøre brug af en såkaldt akutknap, og så bliver ventetiden markant kortere.

Men let bliver det ikke at få løst problemet.

- Nej, vi har ikke nogle oplagte løsninger. Vi har drøftet det mange gange, men vi kan jo ikke opsige kontrakten med lægerne. Til vores næste møde inviterer vi repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Nordjylland, og så håber jeg, at vi sammen kan finde en løsning, der kan få ventetiden lidt ned, siger Pia Buus Pinstrup.

Problemerne med lægevagten er ikke nye, og en del af dem skyldes lægemangel, men også at der i de senere år er kommet mange flere opkald til både lægevagten og 112.

Regionen har forsøgt sig med kampagner, der skulle få borgerne til at være varsomme med at bruge lægevagten og i stedet benytte sig af egen læge, men de har ikke den store effekt.

Fra 1. september 2024 overtager regionen natbetjeningen af lægevagten fra kl. 23.00-08.00 i alle ugens dage. Dermed følger Nordjylland trop med de øvrige regioner. Det skulle gerne gøre det mere attraktivt at have en lægepraksis i Nordjylland, for lægerne vil fremover undgå de trælse nattevagter, og samtidig vil det også betyde færre lukkedage i almene praksis.