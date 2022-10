Kommune købte bygning for ti mio. kroner: Nu må 50 sygeplejersker forlade den

AALBORG:Frygten for, at skimmelsvamp skader deres helbred, har ført til, at 50 sygeplejersker har forladt bygningerne på Diskovej i Aalborg, hvor Sygeplejen Centrum og Sygeplejeklinikken har til huse. Aalborg Kommune har besluttet, at de ansatte indtil videre genhuses i bygningen Pyramiden på Umanakvej på den anden side af Grønlands Torv.

- Straks vi blev bekendt med de første fund af skimmelsvamp, sørgede vi for at få personalet ud af lokalerne, fortæller rådmand for senior- og omsorgsforvaltningen Kristoffer Hjort Storm (UP).

Sygeplejerskerne på distriktskontoret, der til daglig yder sygepleje til cirka 650 borgere, har selv kæmpet med hyppige helbredsproblemer. Det førte til, at man i september kontaktede kommunens arbejdsmiljøansvarlige, som anbefalede, at man foretog en test for skimmelsvamp. Det er rapporten fra den foreløbige undersøgelse, der viser, at der i flere rum i bygningen på Diskovej er et forhøjet niveau af skimmelsvamp.

Mange sygeplejersker fra kontoret har klaget over bl.a. hyppige migræneanfald, allergi, øjenbetændelse og gentagne luftvejslidelser og lungebetændelser. Symptomer, der er kendt fra steder, hvor skimmelsvamp optræder.

Det rådgivende ingeniørfirma OBH var forleden i bygningerne på Diskovej for at foretage en række mere grundige tests.

- Det er dybt beklageligt, hvis vore ansatte er blevet udsat for noget, der kan skade deres helbred. Nu foretager vi yderligere undersøgelser, for at klarlægge omfanget, siger Kristoffer Hjort Storm.

Indtil der kommer en afklaring, opholder personalet sig ikke i bygningen, fastslår sygeplejechef Helen Kæstel, leder af sygeplejen i Aalborg Kommune, som sygeplejerskerne hører under.

- Måske har vi overreageret, det er umuligt at vide, men for os var det vigtigt at handle, straks mistanken opstod. Vi har valgt at gå med livrem og seler, siger Helen Kæstel.

Købt for ti mio. kroner

Ifølge Nordjyskes oplysninger har der i mange år været problemer med bygningen på Umanakvej, og der har ofte været håndværkere på stedet i et forsøg på at udbedre skader. Der er beretninger om fugtproblemer og indtrængende regnvand, svamp der vokser på indvendige vinduesrammer, lysninger der "hænger", og vandpytter i vindueskarme når vind og regn står på fra sydvest. Skaderne er angiveligt forsøgt afhjulpet med diverse lister, inddækning og imprægnering af den udvendige mur.

Bygningen har været i privateje siden opførslen i 1998, men i mange år har Aalborg Kommune lejet sig ind og i 2014 flyttede Sygeplejen Centrum ind på adressen. 31. maj i år købte Aalborg Kommune bygningen af den private ejer for 10,6 millioner kroner. Det fremgår af Erhvervsstyrelsens boligregister, Boligejer.dk.

- Jeg kan da undre mig over, at vi konstaterer en så dårlig tilstand i bygningen, kun et halvt år efter, at vi har købt den for ti millioner kroner, lyder det fra Kristoffer Hjort Storm.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvorvidt en tilstandsrapport i forbindelse med købet har påpeget eventuelle problemer.

Borgere, der plejer at benytte Sygeplejeklinikken på Diskovej, bliver indtil videre henvist til bl.a. centret i Fyensgade. Foto: Claus Søndberg

Ifølge rådmanden er det nu afdelingen AaK Bygninger, under Klima og Miljøforvaltningen, der står for den nærmere udredning af sagen. Hvis undersøgelser viser, at skaderne kræver en større renovering af bygningen, kan en erstatningssag komme på tale.

- Jeg antager, at man nu ser på omfanget, hvordan og om skaderne kan udbedres, om Aalborg Kommune hænger på regningen eller om en ejerskifteforsikring dækker, siger Kristoffer Hjort Storm.

Har fundet løsninger

Rømningen af Sygeplejen Centrums lokaler på Diskovej har medført en række praktiske udfordringer. De borgere, der plejer at møde op på Sygeplejeklinikken for at få behandling, er henvist til sygeplejecentret i Fyensgade eller får besøg hjemme. De koordinerende sygeplejersker i Distrikt Centrum er midlertidigt placeret i afdelingen på Fyrkildevej, indtil Pyramiden på Umanakvej er rengjort og klar. De udkørende sygeplejersker har indtil nu mødt ind om morgenen på Diskovej, for at hente deres cykler i kælderen, men de får også i løbet af nogle dage fast base på Umanakvej.

Helen Kæstel understreger, at sygeplejens pludselige omrokering ikke har påvirket kvaliteten af den pleje, borgerne modtager.