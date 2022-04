Kommunen vil have sundere borgere

HJØRRING:Byrådet sætter snart gang i processen med at videreudvikle kommunens sundhedspolitik.

- Alle borgere har forskellige forudsætninger for livet, men vi har alle ret til et langt, godt og sundt liv. Det kræver, at vi står sammen og i fællesskab sikrer de bedst mulige rammer og tilbud til gavn for borgernes sundhed, siger Claus Mørkbak Højrup, formand for Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed i Hjørring Kommune i en pressemeddelelse.

Der har i mange år været arbejdet på at fremme og udvikle sundheden i Hjørring Kommune.

Arbejdet med sundhed i kommunen har altid haft et tværgående udgangspunkt med inddragelse af foreninger, skoler, institutioner mm. Fokus er på, at samarbejde skal bidrage til at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for borgernes sundhed.

Det nye byråd skal i gang med at sætte retningen for, hvordan der i fremtiden skal arbejdes videre med sundheden i kommunen.

Afsættet for denne proces er de netop offentliggjorte resultater fra den store sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det - 2021”, som er gennemført af Hjørring Kommune i samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed.

Undersøgelsen for Hjørring Kommune viser bl.a., at der fortsat er behov for fokus på følgende områder: Stress og mentalt helbred - særligt blandt unge kvinder samt kost og overvægt

Der er også lige gennemført en undersøgelse af børn og unges sundhed og trivsel. Resultaterne fra børnesundhedsprofilen for Hjørring Kommune kommer også til at indgå i det videre arbejde.

Startskuddet for processen bliver en sundhedskonference den 21. juni 2022. Her deltager Byrådet og en bred repræsentation af øvrige aktører fra hele kommunen.

Der vil på konferencen også blive samlet op på erfaringerne fra forskningsprojektet ”Vores Sunde Hverdag”, som kommunen har samarbejdet med hen over de seneste år.

- Det er vigtigt, at vi i fællesskab har fokus på, hvordan vi både fastholder og øger sundheden for kommunens borgere. Vi har fået en masse nye erfaringer og viden, som vi aktivt ønsker at bringe i spil, når vi går i gang med at udvikle en ny sundhedspolitik, siger Claus Mørkbak Højrup.

Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed i Hjørring Kommune tæller formænd eller næstformænd for de stående udvalg i Byrådet.

Idéen med udvalget er, at arbejdet med sundhed bliver bredt funderet i kommunen på tværs af de politiske udvalg.