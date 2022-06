Plejecenter skifter leder efter hård kritik

BRØNDERSLEV:Der har over det seneste års tid være flere tilfælde af kritik rettet mod plejecentrene i Brønderslev Kommune.

Mest ballade har der været omkring plejecenteret Margrethelund i Dronninglund - men ét af de steder, hvor bølgerne også er gået særdeles højt, er på friplejehjemmet Vivaldi i Brønderslev.

På Vivaldi har flere af beboernes pårørende været særdeles utilfredse med den måde, som deres kære er blevet behandlet på - og i tilsynsrapporter er det understreget, at de pårørende har haft en pointe i deres kritik.

Men nu er den tidligere leder ikke længere frontfigur. Det fortæller Morten Skov Mogensen, der er direktør for Danske Diakonhjem, som står bag Vivaldi Friplejehjem:

- Der er kommet en ny konstitueret forstander på Vivaldi. I forlængelse af nogle dårlige tilsynsrapporter er der selvfølgelig nogle ting, der skal arbejdes videre med. Og det er hun godt i gang med, siger Morten Skov Mogensen.

Han oplyser desuden, at den konstituerede leder har taget over ved indgangen til juni.

Om Danske Diakonhjem Danske Diakonhjem startede i 1958 - dog under navnet "Sammenslutningen af diakonhjem for kronisk syge i Danmark". Danske Diakonhjem er en selvejende, non-profit organisation, der arbejder med at opføre og drive plejehjem, hospicer og botilbud. Man varetager administrationsopgaver for uafhængige institutioner over hele landet. I dag driver Danske Diakonhjem 42 egne plejehjem - herunder seks plejehjem, der er ved at blive bygget. 19 drives som friplejehjem, mens 23 drives efter driftsoverenskomst med den lokale kommune. To plejehjem udbyder hjemmepleje og praktisk hjælp. I alt er omkring 5.500 medarbejdere ansat i relation til Danske Diakonhjem. VIS MERE

Uro gennem længere tid

Morten Skov Mogensen ønsker ikke at forklare, hvorfor der er sagt farvel til den tidligere leder, da det er "et personale-spørgsmål".

Det ligger dog som nævnt indledningsvist fast, at der gennem længere tid har været kritik af Vivaldi fra pårørende til beboere på friplejehjemmet.

Selve tilsynsforpligtelsen har Brønderslev Kommune - og her viste en rapport i oktober 2021, at der var brug for at forbedre forholdene på visse punkter. Derfor fik friplejehjemmets ledelse til opgave at udarbejde en række konkrete handleplaner.

Men hvis de pårørende havde forventet, at forholdene dermed ville blive hurtigt forbedret, fik de en slem skuffelse. For da resultatet af et skærpet tilsyn blev offentliggjort i februar 2022, viste det sig, at situationen havde udviklet sig til det værre.

Vivaldi skraber bunden

I det skærpede tilsyn stod det klart, at forholdene nu var så slemme, at de direkte vurderedes til at kunne "true borgersikkerheden". I rapporten fortalte pårørende, at mange medarbejdere ikke kendte tilstrækkeligt til opgaverne hos borgerne. Og gav blandt andet dette eksempel:

"En pårørende oplyser blandt andet, at hendes kognitivt friske familiemedlem ved en fejl, to gange i den seneste tid har fået udleveret en andens borgers medicin, som borger følte sig presset til at indtage, idet medarbejderen insisterede kraftigt. Da samme hændelse gentog sig, sagde borger fra".

Den åndsfriske beboer på Vivaldi følte sig altså tvunget til at indtage medicin, som hun vidste var forkert.

I konklusionen blev der peget på mangel på faglærte medarbejdere, stor medarbejderudskiftning og manglende ressourcer. Men det blev også anført, at ledelsen var fraværende, hvilket påvirkede kontinuitet, faglighed og trivsel på plejehjemmet. Desuden berettedes der om mangelfuld dokumentation og manglende koordinering og opfølgning på de pleje- og sundhedsfaglige indsatser. Og det var altså på den baggrund, det blev konkluderet, at borgersikkerheden var truet.

Når kommunens plejecentre bedømmes, så sker det efter fem kategorier - med mulighed for fem point i hver. For Vivaldi Friplejehjem landede scoren på blot 10 af de maksimale 25 point - hvilket var klart dårligst af kommunens plejehjem.

Holdt fast i leder - trods kritik

Hos Danske Diakonhjem var man alt andet end begejstret for rapporten.

- Når man går i dybden, finder man nogle gange flere huller i osten. Og det har man gjort her, lød indrømmelsen i februar fra Emil Tang.

Emil Tang er tidligere direktør for Danske Diakonhjem, men i sagen om Vivaldi Friplejehjem var han hyret ind som konsulent. Og i første omgang var der ingen slinger i valsen i forhold til at holde fast i Vivaldis daværende leder.

- Hvis vi ikke havde tillid til (navn fjernet, red.), så var der handlet på det for 14 dage siden, sagde han dengang.

Men nu er plejecenterlederen altså fortid - og Emil Tangs egen konsulentkontrakt er i øvrigt også udløbet ved indgangen til juni.

Direktør: - Vi arbejder på det

Det store spørgsmål er så, hvordan situationen på Vivaldi Friplejehjem er lige nu.

Det skærpede tilsyn medførte 17 anbefalinger til forbedringer på stedet - og desuden blev der også lavet en omfattende handleplan, der skulle udføres i løbet af februar og marts.

På spørgsmålet om, hvorvidt handleplanen er blevet fulgt og udført tilfredsstillende, siger direktøren for Danske Diakonhjem, Morten Skov Mogensen:

- Jamen, vi er først tilfredse, når tingene er helt i orden deroppe. Og det er det, vi fortsat arbejder på.

Hvor langt er I fra, at du er helt tilfreds med det, der foregår der nu?

Der er i efterhånden lang tid arbejdet med at forbedre forholdene på Vivaldi Friplejehjem. Men man er endnu ikke i mål. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Når man til enhver tid kan sige, at det er, som det skal være både værdimæssigt og fagligt, så er vi tilfredse. Det er sådan, det er på de andre hjem hos Danske Diakonhjem, og sådan skal det selvfølgelig også være på Vivaldi. Og der er jo ingen tvivl om, at når man læser en tilsynsrapport, som den du også selv har læst, så er tingene ikke i orden. Og derfor skal der selvfølgelig tages fat om ting, indtil man er helt sikker på, at tingene er i orden. Så der er ikke på den måde et udløb på den slags. Det er først, når vi er helt sikre på, at det har den form og den faglighed, som man skal møde som beboer og som pårørende, siger Morten Skov Mogensen.

Ny rapport på vej

I kølvandet på den alvorlige tilsynsrapport har også Styrelsen for Patientsikkerhed været på besøg hos Vivaldi Friplejehjem. Rapporten med resultatet af tilsynet er dog endnu ikke offentliggjort.

- Vi forventer, den kommer inden længe, og derfor er der også et handleplansarbejde, der kommer til at fortsætte. For de er ikke tilfredse, før man som beboer og som pårørende er helt sikre på, at både faglighed og værdier er helt, som de skal være på et plejehjem, siger Morten Skov Mogensen og tilføjer:

- Man skal ikke være i tvivl om, at Danske Diakonhjem står for tydelige værdier og en høj faglighed. Og det er klart, at når tilsynsrapporter viser, at der er noget at komme efter, så har vi en opgave i at rette op på det - og også at fortælle, at vi retter op på det. Vi stopper ikke det her genopretningsarbejde, før tingene er helt tilfredsstillende.