Læges flytning vækker undren i Brønderslev: - Besynderligt, at samme regler ikke gælder for alle

VENDSYSSEL:Speciallæge i neurologi, Martin Tøttrup Kelkelund, har bedt om tilladelse til at flytte sin praksis fra Brønderslev til Frederikshavn.

I 2019 flyttede han klinikken fra Aalborg til Brønderslev, men ønsker nu at rykke endnu længere nordpå. Martin Tøttrup Kelkelund bor privat i Skagen, hvilket dog ikke er baggrund for ønsket om flytning i ansøgningen.

Ansøgningen bygger derimod på et ønske om at indgå i et tværfagligt fællesskab, hvor der på arbejdspladsen er mulighed for sparring med andre læger.

Det vil han få mulighed for i Frederikshavn Kommune, hvor hans praksis vil blive en del af Sæby Sundhedshus, hvis ansøgningen bliver godkendt.

Sæby Sundhedshus har i forvejen blandt andet en fysioterapeut, en alment praktiserende læge og et kommunalt træningscenter til genoptræning. Arkivfoto

Utilfredshed i Brønderslev

I Brønderslev Kommune har man været meget tilfreds med, at borgerne har haft adgang til en neurolog. Derfor er man selvfølgelig ked af at miste et sundhedstilbud i kommunen.

Byrådsmedlem Martin Bech (LA) mener imidlertid ikke, at flytningen er i overensstemmelse med den gældende praksisplan, og at den derfor vil ramme flere borgere, end den vil gavne:

- Som liberal er jeg forkæmper for friheden til at placere sin klinik hvor man helst vil, men omvendt er ydernummersystemet jo lavet for, at det offentlige kan stille krav til de private aktører, da deres indtægter primært kommer fra det offentlige.

Ydernummer og praksisplan Det nummer , som en privatpraktiserende sundhedsperson, f.eks. en fysioterapeut, en tandlæge eller en neurolog, er tildelt som yder af behandlinger for den offentlige sygesikring.

, som en privatpraktiserende sundhedsperson, f.eks. en fysioterapeut, en tandlæge eller en neurolog, er tildelt som af behandlinger for den offentlige sygesikring. Tildelingen af ydernumre er tilpasset behovet i det pågældende lokalområde, altså: jo større behov, desto flere numre.

er tilpasset behovet i det pågældende lokalområde, altså: jo større behov, desto flere numre. En praksisplan er en del af regionens samlede sundhedsplan. Der udarbejdes praksisplaner for alle behandlergrupper, blandt andre almen praksis, speciallægehjælp, psykologhjælp og fysioterapi

er en del af regionens samlede sundhedsplan. Der udarbejdes praksisplaner for alle behandlergrupper, blandt andre almen praksis, speciallægehjælp, psykologhjælp og fysioterapi Praksisplanen sætter rammer og mål for planlægning af kapacitet, kvalitetsudvikling og samarbejde på de forskellige behandlingsområder. VIS MERE

Siden han åbnede sin praksis i 2014, har Martin Tøttrup Kelkelund været den eneste privatpraktiserende neurolog i Nordjylland. Sidste år kom der en ny neurolog til Aalborg, og det er med den begrundelse, at ønsket om flytning kommer netop nu.

- Flytningen af klinikken vil give kortere afstand for mange, uændret afstand for en del og længere afstand for de få, skriver Martin Tøttrup Kelkelund i sin ansøgning til Samarbejdsudvalget for Speciallæger.

Martin Bech mener derimod, at flere borgere vil få længere til klinikken, og at lignende sager fra regionen i øvrigt taler imod, at efterkomme Martin Tøttrup Kelkelunds ønske:

- Jeg synes, at det er besynderligt, hvis der ikke gælder samme regler for Loke som for Thor, siger han, med henvisning til en sag fra sidste år, hvor en øjenlæge i Vesthimmerland fik afslag på at flytte sin praksis til Rebild.

Afvist øjenlæge i Aars

Her var baggrunden netop, at ydernummeret for den pågældende sundhedspraksis var placeret i Aars, altså specifikt i Vesthimmerland, og at det derfor ville være i strid med praksisplanen at flytte til Rebild.

Øjenlægen lagde ellers vægt på, at en formulering i praksisplanen fra 2003 antyder, at klinikken bare skulle ligge "et sted i Himmerland". Det blev dog afvist af Landsforeningen for Speciallæger.

Martin Tøttrup Kelkelund mener imidlertid ikke, at de to sager er sammenlignelige:

- Den store forskel er jo, at øjenlægen i Vesthimmerland gerne ville flytte til Rebild, altså tættere på Aalborg. Så ville spredningen af øjenlæger i Nordjylland blive mindre. Her er der jo tale om netop det modsatte, siger Martin Tøttrup Kelkelund.

Samarbejdsudvalgets beslutning er endnu ikke offentliggjort, og en eventuel godkendelse skal også forbi Regionsrådet. Beslutningen forventes offentliggjort i slutningen af september.