Louises baby begyndte at kaste op, da han fik mad, der var fem måneder for gammel: Nu kommer hun med opråb

NØRRESUNDBY:Louise Thorup Frederiksen var på barsel med sin dengang otte måneder gamle søn, da han en dag begyndte at gylpe tiltagende og blev pylret.

Louise Thorup Frederiksen kunne ikke forstå det. Sønnen havde aldrig haft det så skidt før.

Da han efter et par dage fik feber og græd utrøsteligt, kiggede Louise Thorup Frederiksen på den modermælkserstatning, som hun havde taget hul på, dagen før drengen blev syg.

“Bedst før oktober 2022” stod der bag på.

Hun havde købt den i april 2023. Seks måneder efter holdbarhedsdatoen.

- Jeg blev så ked af, at jeg havde givet ham dårlig mad. Og så blev jeg vred over, at det overhovedet kan lade sig gøre at købe noget til en baby, der er et halvt år for gammelt, siger Louise Thorup Frederiksen.

Modermælkserstatningen blev købt i april, men skulle være blevet smidt ud i oktober. Foto: Bente Poder

Hun gjorde det, butikken egentlig skulle have gjort for et halvt år siden: smed den i skraldespanden.

Dagen efter var hendes lille søn frisk igen.

Normalt kigger hun på holdbarhedsdatoen, men da hun efter noget tid fandt ud af, at modermælkserstatning typisk kan holde sig i et år, gik hun fra det igen.

Men det kommer hun til fremover efter episoden med modermælkserstatningen.

Butikkerne har også et ansvar

Det er ikke første gang, at hun er kommet hjem med babymad, der er for gammel.

Da sønnen var fem uger gammel, købte hun en modermælkserstatning, hvor der lå klumper i bunden. Senere har hun oplevet, at et supermarked havde glemt at smide en smoothie ud, som var over et år for gammel.

Louise Thorup Frederiksen efterlyser strammere regler for kontrol af fødevarer, der er henvendt til babyer.

Fremover kommer Louise Thorup Frederiksen til at være ekstra opmærksom på datoerne, når hun handler ind. Foto: Bente Poder

- Der bør være hyppigere kontrol, når det handler om mad, der er målrettet børn. Butikkerne bør tage ansvar, siger hun og understreger, at hun også selv vil være mere opmærksom på holdbarhedsdatoerne fremover.

- Butikkerne bør kigge oftere på de hylder, hvor der er mad til babyer. Hvis butikkerne ønsker at sælge mad til babyer, der har overskredet holdbarhedsdatoen, skal de i det mindste gøre opmærksom på, at datoen er overskredet, siger hun.

Fødevarestyrelsen kommer ikke på uopfordret besøg i butikkerne for at tjekke, om de sælger varer, der er for gamle.

Men styrelsen kan komme ud på stikprøvekontrol, hvis de har fået flere henvendelser om, at en butik konsekvent sælger for gamle varer.

Supermarkedet kan få en bøde, hvis Fødevarestyrelsen opdager, at de sælger mad, der er for gammel.