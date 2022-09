Mange overvejer ekstra stik - få nyttig viden om vaccinetilbud

NORDJYLLAND:Samtidig med, at alle danskere over 50 år inviteres til det fjerde boosterstik mod covid-19, får en stor del af dem også tilbudt vaccination mod influenza og pneumokokker.

Det har også tidligere været muligt for visse grupper at blive vaccineret gratis mod influenza og pneumokokker, hvis de selv opsøgte det. Men nu får de altså en invitation direkte i e-boks, og for langt de fleste er det en helt ny mulighed, de skal forholde sig til. Her får du overblik over vaccination mod pneumokokker:

1. Pneumokokker - hvad er det?

I invitationen fra sundhedsstyrelsen taler man om "vaccination mod pneumokokker". I folkemunde kalder man det en vaccination mod lungebetændelse, fordi lungebetændelse er den pneumokoksygdom, der hyppigst udvikler sig alvorligt.

Nogle personer er i øget risiko for at udvikle alvorlig lungebetændelse, enten på grund af deres alder, eller fordi de har en anden sygdom i forvejen. Derfor tilbyder man nu vaccination til alle over 65 år samt særligt udsatte grupper.

Pneumokokker kan desuden være årsag til bl.a. øjenbetændelse, mellemøre- og bihulebetændelse. Hvis pneumokok-bakterier spreder sig til blodbanen, kan de forårsage blodforgiftning eller meningitis.

I Danmark indlægges ca. 15.000 mennesker årligt med lungebetændelse og mange flere behandles hos de praktiserende læger.

Vaccinen beskytter ikke 100 procent mod de nævnte sygdomme, da også andre bakterier end pneumokokker kan forårsage lungebetændelse, hjernehindebetændelse og blodforgiftning.

2. Hvem kan få gratis vaccination?

Udover borgere over 65 år gives tilbuddet til børn og voksne med visse kroniske sygdomme og andre borgere, som efter lægens vurdering har forhøjet risiko for alvorlig sygdom.

Vaccinen til voksne beskytter mod 23 forskellige typer af pneumokok-bakterier.

I børnevaccinationsprogrammet bliver man i 3, 5 og 12 måneders alderen vaccineret med en vaccine-type, der beskytter mod 13 typer af pneumokokbakterier. Den vaccine tilbydes også til børn og unge med visse alvorlige sygdomme.

Personer i særlig høj risiko kan få tilbudt begge vaccinetyper.

3. Hvornår skal man vaccineres?

Vaccination mod lungebetændelse er ikke sæsonbestemt, og du kan derfor blive vaccineret, når det passer dig. Men fra 1. oktober og frem til 15. januar 2023 vil du kunne blive vaccineret mod pneumokok-sygdom i de regionale vaccinationscentre, eventuelt samtidig med at du vaccineres mod covid-19 og influenza.

Der vaccineres med separate sprøjter og på forskellige indstikssteder. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ikke risiko forbundet med at få flere vacciner på én gang.

Mange praktiserende læger vil også tilbyde vaccination mod pneumokokker, og også nogle apoteker vaccinerer.

Myndighederne har valgt at slå de tre vaccinationer sammen i en pakke, da man nu har så godt styr på logistikken i vaccinationscentrene, at det rent praktisk er muligt. Desuden håber man, at det direkte tilbud vil øge tilslutningen til vaccination mod influenza og lungebetændelse.

4. Smitteveje

Pneumokokker spredes gennem luften fra person til person gennem nys og hoste eller ved direkte fysisk kontakt.

Hvis man har influenza har man også øget risiko for at få en luftvejsinfektion med pneumokokker, da slimhinderne bliver beskadiget af influenzainfektionen.

Udover vaccination kan man beskytte sig mod pneumokoksygdom på samme måde som man beskytter sig mod covid-19 - dvs. ved at have god håndhygiejne, aftørre overflader og undgå tæt kontakt med personer, der har symptomer på sygdom. Små børn, som endnu ikke er blevet vaccineret, samt ældre og personer med nedsat immunforsvar er særligt udsatte for at blive syge af pneumokokker.

Lungebetændelse viser sig typisk ved høj feber, hurtig vejrtrækning og sløvhed. Pneumokokinfektioner behandles med penicillin.

5. Hvor længe virker den?

Du skal ikke have ny vaccination hvert år mod pneumokokker, som det gælder influenza og covid-19.

Når man er blevet vaccineret, forventer sundhedsmyndighederne, at man er beskyttet i op til seks år mod de typer af pneumokokbakterier, som vaccinen er rettet mod - men det kan variere meget fra person til person.

