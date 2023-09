Mens Trine planlagde støtteaktion i fars kamp mod kræft, fik hendes mor pludselig dyster besked

- Da min mor også blev syg, skrev jeg til tre personer. En af mine tidligere lærere, en af vores lokale præster og en af mine venner i Aarhus. Nogle dage kan jeg slet ikke rumme at tale om det, men andre gange er det virkelig godt, at have folk helt tæt på, som har tid til bare at lytte, siger Trine Marie Larsen Eriksen. Foto: Martin Damgård