Moderna-folk i vaccine-forvirring: Hvorfor skal vi nu have Pfizer?

NORDJYLLAND:Alle, der i øjeblikket møder op for at få fjerde boosterstik mod covid-19, bliver stukket med vaccinen fra firmaet Pfizer. Det er ikke lykkedes myndighederne tydeligt at forklare hvorfor, og det har ført til stor forvirring og bekymring blandt de borgere, der tidligere har fået tre stik med vaccinen fra firmaet Moderna.

Bliver vi nu mere syge af vaccinen? Er vi lige så godt beskyttet - eller skal de bare have opbrugt nogle gamle rester, lyder nogle af de spørgsmål, Nordjyske har modtaget.

Tidligere var det vigtigt, at man fik samme vaccine-mærke hver gang, man skulle vaccineres. Den seneste uge har borgerne til deres store undren blot fået den besked, at "det er lige meget om du får den ene eller den anden", når de står i centret med blottet overarm. Men det er en ufuldstændig og vildledende forklaring. Det er nemlig ikke underordnet, hvilken vaccine man får, hvis man skal være bedst muligt beskyttet mod vinterens coronabølge.

Chefkonsulent i Region Nordjylland Anders Cinicola forstår borgernes forvirring.

- Vi er nu gået i dialog med Sundhedsstyrelsen om at sikre en skarp og letforståelig kommunikation, så borgerne bliver vaccineret på et bedre oplyst grundlag, siger Anders Cinicola.

Men det behøver du ikke at vente på. Her får du forklaringen på, hvorfor nu også Moderna-vaccinerede får Pfizer-vaccinen - og hvilke forskellige vaccinetyper og virusvarianter der er i spil.

1. Opdaterede vacciner

Vaccinerne mod covid-19 bliver hele tiden udviklet til bedst muligt at bekæmpe de virus-varianter, der aktuelt er i omløb. De første tre vacciner vi fik, var rettet mod pandemiens oprindelige varianter.

I december 2021 blev Omikron-varianten dominerende og behovet for nye vacciner opstod. I første omgang var det Omikrons undervariant BA.1 der herskede, og Pfizer (Comirnaty) kom først med en ny vaccine rettet mod BA.1. Pfizers første opdaterede vaccine, version-1, blev i september taget i brug til borgere over 85 år og plejehjemsbeboere, der skulle vaccineres hurtigst muligt. Siden kom også en BA.1 opdateret variant fra den anden store producent, Moderna (Spikevax).

Men Omikron-varianterne BA.4 og BA.5 tog over i løbet af forår og sommer. De er nu dominerende og har lettere ved at undslippe immunitet fra tidligere vaccine og smitte. Det kræver en ny opdateret vaccine - version-2, der kan beskytte bedre mod alvorlig sygdom og død.

Igen var Pfizer først med en version-2, som er taget i brug de seneste uger. Moderna er endnu ikke klar med en opdateret version-2.

2. Moderna-folk får Pfizer

Hvis man de første tre gange er blevet vaccineret med vaccinen fra Moderna (Spikevax), vil man derfor nu opleve, at vaccinatøren står klar med et sprøjte med den nyeste vaccine fra Pfizer. Forklaringen er, at man ifølge Sundhedsstyrelsen skal tilbyde borgeren den bedste version, og i det her tilfælde er det vaccinen fra Pfizer, som forventes at dække bedre og i længere tid end tidligere vacciner. Så betyder det mindre, om det er samme mærke, som man tidligere har fået. Producenten Moderna kan indtil videre kun levere vaccine, der er rettet mod BA.1.

Hvis myndighederne blot fortsatte med at vaccinere alle med det samme mærke, som de tidligere havde fået, ville det altså medføre, at Moderna-vaccinerede ville få en ringere beskyttelse mod alvorlig sygdom og død.

De fremmødte borgere får oplyst, at de er velkomne til at opsøge et vaccinecenter, der stadig har Moderna-vacciner, hvis de insisterer på at få den. Men i så fald skal de vide, at de ikke opnår så god beskyttelse mod de virus-varianter, der hersker lige nu, som hvis de får Pfizer-vaccinen. Det har man hidtil ikke oplyst tydeligt overfor borgerne.

Ifølge Region Nordjylland kan det ikke helt udelukkes, at enkelte Moderna-borgere i overgangsperioden er blevet vaccineret med den "gamle" Pfizer-opdatering, evt. ved egen læge, da Moderna-vaccinen ikke var til rådighed alle steder. Men også her understreger Sundhedsstyrelsen, at det ikke er et problem, at man har fået et andet mærke.

3. Pfizer-folk får Pfizer - lige nu

Borgere, der tidligere er vaccineret med Pfizer-vaccine, får samme mærke, som de hele tiden har fået. For deres vedkommende er der lige nu ikke andre vacciner på markedet, der kan beskytte dem bedre.

Pfizers opdaterede version-2 forventes at beskytte bedre mod alvorlig sygdom, indlæggelse og død, men det vides endnu ikke, om den beskytter bedre mod smitte og smittespredning.

På nuværende tidspunkt kan det ikke forekomme, at Pfizer-vaccinerede tilbydes Moderna-vaccinen, da det vil være et ringere tilbud. Det forventes at Moderna sender en ny version på markedet inden længe, og så vil de to mærker være lige gode. Hvis Moderna udvikler en endnu bedre version kan det føre til, at Pfizer-vaccinerede så tilbydes Moderna. Man skal altid have den bedste version, uanset mærke..

4. Ældre - fik ikke den bedste

Egentlig var det de ældste, der burde have fået den nyeste vaccine, Pfizers version-2, der netop er kommet på markedet, da de har det største behov for at blive beskyttet mod alvorlig sygdom.

Men da det var usikkert, hvornår den ville blive godkendt, valgte man i begyndelsen af september at vaccinere de mest sårbare med Pfizers version-1, den eneste opdaterede vaccine, der var tilgængelig på det tidspunkt. Her prioriterede man altså at få dem vaccineret hurtigst muligt, i stedet for at vente på næste opdaterede version.

Men hvis smitten eksploderer hen over vinteren, og man vurderer, at der er behov for det, kan de ældre, der i første omgang måtte "nøjes" med version-1, efter tre måneder blive vaccineret med den senest opdaterede version i et 5. boosterstik. Til den tid kan endnu bedre vacciner være udviklet.

5. Hvis du stikkes første gang

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at personer, der endnu ikke er blevet vaccineret, bliver vaccineret med 1. og 2. stik. Det gælder også, selvom de er yngre end 50 år, da der for alle kan være en vis risiko for alvorlig sygdom, hvis man ikke er vaccineret overhovedet.

Hvis du ikke tidligere er blevet vaccineret, eller kun er nået til dit andet stik, er det andre regler for vaccine der gælder. Her skal man nemlig ikke have de nye opdaterede versioner, da de kan virke for voldsomt, hvis man ikke tidligere er vaccineret. 1. og 2. stik vil altså fortsat blive givet med de oprindelige mRNA-vacciner.

