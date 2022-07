Natklub får kritik: Opfordrer unge til at drikke stor mængde alkohol

AALBORG:En bar i Aalborgs festgade Jomfru Ane Gade har fået kritik for at have reklameret til "umådeholdent indtag af alkohol".

Det oplyser Alkoholreklamenævnet i en pressemeddelelse.

Alkoholreklamenævnet er branchens selvregulerende organ, som definerer god markedsføringsskik samt udsteder retningslinjerne herfor.

Kritikken udspringer af et facebook-opslag, som natklubben Space Club offentliggjorde 30. april 2022. Under overskriften "DRIK DIG TIL ASTRONAUT!" skriver natklubben følgende:

"Drik dig igennem solsystemets 9 planeter, og hvis du gennemfører kan du hente den fedeste præmie i baren efterfølgende. Selvom dette i forvejen er et tilbud, kan du stadig få yderligere 15% oveni, hvis du kan fremvise et gyldigt studiekort."

Sådan ser det opslag ud, som Space Club får kritik for. Privatfoto

Tilbuddet går ud på, at gæsterne på natklubben for mellem 349-439 kroner kan få ni alkoholiske drikke, der vil blive udskænket en ad gangen. Når man har gennemført alle ni, kan man kalde sig astronaut og få en præmie.

- Det er Alkoholreklamenævnets vurdering, at Space Club direkte opfordrer til et umådeholdent indtag af alkohol og dermed overtræder retningslinjerne for markedsføring af alkohol. At der lokkes med belønning for dette store indtag af alkohol er yderst kritisabelt og en klar overtrædelse af retningslinjerne, siger Alkoholreklamenævnets formand, Marlene Winther Plas.

Retningslinjer for markedsføring af alkohol § 3, stk. 2. Markedsføring af alkohol må ikke opfordre til et stort eller umådeholdent forbrug

§ 4, stk. 3. Markedsføring af alkohol må ikke give indtryk af, at et vist forbrug kan være sundt, kan give succes eller kan forbedre forbrugernes mentale eller fysiske formåen

§ 6, stk. 1. Markedsføring af alkohol må, uanset hvilken form den antager, aldrig rette sig mod eller kobles til en sammenhæng, der retter sig mod børn og unge. Kilde: Alkoholreklamenævnet VIS MERE

Ifølge nævnet er det en skærpende omstændighed, at Space Club henvender sig til særligt unge mennesker med studiekort.

Alkoholreklamenævnet vil i den kommende periode holde særligt øje med, at Space Clubs markedsføring ikke er i strid med retningslinjerne. Overtræder kommende opslag de gældende retningslinjer, vil nævnet bede Forbrugerombudsmanden om at tage sagen op.

- Alle steder kører jo med tilbud

Hos Space Club er man kede af kritikken. Meningen med opslaget var ikke at opfordre unge mennesker til hæmningsløs druk.

- Vi kunne bare godt tænke os at lave et sjovt tilbud, som var lidt anderledes end det, de andre steder har, siger Rikke Kirk Grønbjerg, der ejer Space Club.

Nævnet fremhæver i sin kritik, at opslaget henvender sig til studerende, og der i opslaget ikke er angivet en aldersbegrænsning.

- De skriver, at vi har markedsført os til mindreårige, og det er totalt ukorrekt. Vi har dørmænd på vores klub, så mindreårige kan slet ikke komme ind, siger ejeren.

Rikke Kirk Grønbjerg erkender, at opslaget i nogen grad kan være med til at opfordre gæsterne til at drikke en større mængde alkohol, men mener i samme ombæring, at det ikke er ulig andre steder i Jomfru Ane Gade.

- Alle steder kører jo med et tilbud om bordpakke, hvor man kan få en flaske vodka til 400 kroner. Så kan du ene mand drikke den, siger ejeren.

Hun er overbevist om, at den oprindelige klage til Alkoholreklamenævnet ikke er kommet fra nogle af natklubbens egne gæster. Derimod mener hun, at den kommer fra andre i Jomfru Ane Gade.

- Det er jo ikke almindelige mennesker, der har gjort nævnet opmærksom på det. Jeg overbevist om, at det er nogle konkurrenter i Jomfru Ane Gade.

På grund af tavshedspligt kan nævnet ikke oplyse, hvem der har indgivet klagen.

Rikke Kirk Grønbjerg kan ikke fortælle, hvordan natklubben fremover vil markedsføre sig, da hun har solgt klubben til nye ejere, der vil overtage driften af natklubben. Hun understreger, at salget ikke er sket på baggrund af kritikken.

Klubben vil køre videre i samme navn, men vil have nye tilbud.