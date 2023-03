Nordjyske sygehuse skal finde 250 millioner kroner i år: Her kan det gå ud over patienters sikkerhed

NORDJYLLAND:Der mangler 250 millioner kroner i budgettet for de nordjyske sygehuse i 2023, og det kan komme til at gøre ondt på både patienter og personale.

Ledelsen på de nordjyske hospitaler er blevet bedt om at komme med et udspil til, hvor man kan finde pengene. Politikerne skal nu tage stilling til spareforslaget, men sygehusledelsen lægger ikke skjul på, at det kan komme til at gå ud over behandlingen og betyde flere patienter på gangene.

Regionsrådsformand Mads Duedahl beklager udviklingen.

- Da vi bad hospitalsledelserne give os en vurdering af økonomien for resten af året, var det desværre et ret dramatisk billede, der tegnede sig, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

- Men vi har kun de penge, vi har, og hvis vi ikke reagerer nu, vil vi sidst på året stå i en situation, der vil kræve en langt mere dramatisk opbremsning, understreger han.

De største besparelser satser man på at finde ved at benytte færre eksterne vikarer, hvor forbruget er steget eksplosivt de senere år.

Færre akutpladser

Et andet led i planen går ud på at skære sengepladser væk på Aalborg Universitetshospitals afdelinger.

Det drejer sig om akutpladser, som oprindelig blev etableret i forbindelse med covid-19. I 2022 fik Region Nordjylland cirka 715 mio. kroner ekstraordinært på grund af pandemien.

- Det betød, at vi kunne oprette nogle ekstra sengepladser, siger Mads Duedahl.

- Men selvom vi stadig har behov for kapaciteten, har vi desværre ikke længere råd til at opretholde pladserne, siger han.

I Akutmodtagelsen lægges op til at fjerne syv af de 12 ekstra pladser og i Børnemodtagelsen vil man fjerne to af de fire akutpladser. Det kan få alvorlige konsekvenser, da der generelt er et øget pres på akutmodtagelserne.

Sikkerhed i fare

Færre pladser i Børnemodtagelsen kan derfor ifølge sygehusledelsen egen vurdering medføre, at man f.eks. får svært ved at tage imod alle de børn med RS-virus, der har behov for indlæggelse. "... det vil betyde længere ventetid for patienterne (og større risiko for at det går ud over patientsikkerheden)", konkluderer man direkte i forslaget.

Færre sengepladser i Akut- og Traumecentret vil medføre "et øget pres på Akutmodtagelsen, flere spidsbelastningssituationer med patienter i gangarealerne og yderligere belastning af personalet", fremgår det af forslaget.

Forkvinde for Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland er harm over spareforslaget.

- Jeg synes, at det er uansvarligt, siger Christina Lund, med henvisning til at man dels vil reducere antallet at sengepladser dels have færre ansatte i Børnemodtagelsen og Akut- og Traumecenteret.

- Jeg er rystet over, at man med åbne øjne peger på at spare på områder, hvor man på forhånd ved, at det kan komme til at gå ud over patienternes sikkerhed og belaste personalet yderligere, siger Christina Lund, som håber, at politikerne besinder sig.

Det konservative regionsrådsmedlem Per Larsen beklager situationen.

- Det er en ganske ubehagelig situation, når vi er nødt til at reducere helt inde ved kernen i sygehusvæsenet, siger Per Larsen.

- Men vi kan se, at tingene skrider, selvom vi ikke er ret langt inde i 2023, og det er rettidig omhu at handle nu og rette ind, understreger han.

Læger og transport

Ifølge Mads Duedahl vil man gøre "alt tænkeligt muligt", for at at det ikke kommer til at gå ud over patienterne.

- I den bedste af alle verdener havde vi fået nogle flere penge til at drive sundhedsvæsen for, men det er regeringen, der udstikker rammerne, og det er vores ansvar at få økonomien til at hænge sammen, understreger Duedahl.

Ud over færre sengepladser og mindre brug af vikarer, lægges op til at spare på uddannelseslæger og patientbefordring.

Mads Duedahl pointerer, at man har "været vidt omkring", og at der er også lagt op til besparelser på administrationen, som ikke direkte berører patienter.

Ifølge sygeplejerskernes forkvinde Christina Lund er det ikke muligt at gennemskue, om der er lagt op til reelle fyringer af sygeplejersker, eller om man blot kalkulerer med at stillinger ikke genbesættes.

- Men under alle omstændigheder er det helt uforståeligt, at man vil reducere i personalet, samtidig med at man på andre måder forsøger at tiltrække og fastholde sygeplejersker på sygehusene.

- Det giver slet ikke mening, siger Christina Lund.

Hun frygter, at besparelserne blot vil giver yderligere næring til, at ansatte ser sig som om efter stillinger, hvor der er bedre arbejdsvilkår - enten i udlandet eller på privathospitaler.

Efter Christina Lunds opfattelse forsømmer man at forholde sig til de forhold, der ifølge hende er medvirkende årsag til de økonomiske problemer: F.eks. at dårlige arbejdsforhold får ansatte til at forlade sygehusene, med det resultat at udgifterne til vikarer er eksploderet.

Besparelserne på sygehusområdet skal drøftes på regionsrådsmødet 27. marts.