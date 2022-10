Nu rammer RS-virus - det skal småbørnsforældre holde øje med

NORDJYLLAND:Antallet af småbørn, der rammes af RS-virus, er steget kraftigt den seneste måned. Hver dag indlægges småbørn med RS-virus på nordjyske sygehuse. Det er især børn under et halvt år, der indlægges til behandling, fordi de har brug for hjælp til at trække vejret, men børn helt op til to år kan have behov for særlig støtte, når snot og slim besværer deres vejrtrækning,

I løbet af de seneste uger har der været op imod 40 nye indlæggelser af småbørn på sygehuse i Nordjylland, de fleste på Aalborg Universitetshospitals børneafdeling i Reberbansgade. Børnene ligger typisk på afdelingen i tre-fire dage, men de mindste kan have behov for at blive på afdelingen en uge.

- De symptomer, vi ser lige nu, er ikke mere alvorlige, end de plejer at være - der er bare langt flere, end der plejer at være på denne årstid, forklarer Charlotte Rittig, ledende overlæge ved børneafdelingen i Aalborg.

Hårdt for spædbørn

Både børn og voksne kan blive ramt af luftvejsinfektionen RS-virus, der oftest viser sig som forkølelse, ondt i halsen og feber. De fleste har været smittet med RS-virus mange gange før, og reagerer derfor ikke så kraftigt som spædbørn, der møder virus for første gang.

Især hos børn under seks måneder, kan man opleve at snot og hoste udvikler sig til problemer med vejrtrækningen. Charlotte Rittig anbefaler, at man straks opsøger læge eller vagtlæge, hvis barnets vejrtrækning bliver hurtig og besværet.

- Spædbørn kan have problemer med at hoste den seje slim op, og det kan udvikle sig alvorligt. Ved en indlæggelse kan vi hjælpe dem med vejrtrækningen og sikre, at de får tilstrækkeligt med væske og næring, siger Charlotte Rittig.

Man benytter i nogle tilfælde en c-pap-maske, der sikrer, at børnene får ilt nok, og selvom det kan virke voldsomt for de forældre, der indlægges med deres småbørn, kommer alle sig over det værste i løbet af nogle dage.

Rammer tidligere

Det nuværende antal indlæggelser svarer til, hvad man normalt ser langt senere på sæsonen. Men coronaen har vendt op og ned på meget - inden pandemien optrådte RS-virus primært i de kolde, fugtige vintermåneder og toppede typisk i januar og februar.

Sidste år ramte RS-virus allerede fra midt på sommeren og toppede inden udgangen af august. De omfattende corona-restriktioner, der prægede landet året forinden, skånede mange spædbørn for deres første møde med en række sygdomme - f.eks. var ikke et eneste barn indlagt med RS-virus i vinteren 2020-21. Derfor var alle mere modtagelige, da landet åbnede hen over sommeren, hvor også en del børn på 1 og 2 år blev indlagt, fordi man havde udskudt deres første mede med RS-virus, som typisk slår hårdere første gang, end når vi møder den senere i livet.

Den effekt kan formentlig forklare, at vi også i år ser mange tilfælde af RS-virus tidligt på sæsonen. Også blandt ældre mennesker indlægges en del med RS-virus, men her kan anden svækkelse også spille ind. De tilfælde af dødsfald, der er registreret den seneste tid, som følge af RS-virus, ses blandt ældre mennesker.

Charlotte Rittig er ikke så bekymret for udviklingen som sidste år, hvor det store antal indlæggelser kom bag på de fleste.

- Vi har en beredskabsplan fra sidste år, så vi er godt forberedt, også hvis antallet af indlæggelser stiger yderligere, siger Charlotte Rittig

Lidt større børn kan også blive hårdt plaget af virus, men man skal egentlig ikke være så fokuseret på, om det er RS-virus, eller overveje om barnet skal testes for netop det. Det er barnets tilstand, der er afgørende for om man skal opsøge læge, uanset hvilken virus der er tale om, understreger Charlotte Rittig.