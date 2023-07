Ung tandlæge er i gang med kraftig vækst - her er hans nyeste planer

VENDSYSSEL:Det er en storsmilende Mads Kortegaard, der tager imod på klinikken, hvor han nu bliver eneejer.

1. august overtager han nemlig den sidste tredjedel efter tandlæge Helle Borris Stagsted, der dog stadig fortsætter på stedet.

Mads Kortegaard blev ansat som tandlæge i Tandlægehuset i Hjørring i 2017. Året efter overtog han en tredjedel af klinikken og kort efter en bid mere, da tandlæge Allan Chor blev syg, og nu overtager han altså den sidste del, så han nu ejer hele huset.

Tandlægehuset åbnede i 2012, nu overtager tandlæge Mads Kortegaard det hele. Foto: Henrik Bo

Men den 36-årige tandlæge har mod på mere. Siden februar har han hjulpet til hos Tandlægerne Brinck Seidelins Gade, da ejeren, tandlæge Henrik Hasselgaard, døde. Den klinik overtager han 1. september.

Og så gumler han på at udvide Tandlægehuset, hvor der p.t. er ca. 3700 patienter.

Flere patienter

- Der er kommet flere patienter til, siden Tandlægehuset ved Peter Mønster Asschenfeldt i Vrå lukkede ved årsskiftet, så vi overvejer at udvide med to eller fire klinikrum, forklarer Mads om Tandlægehuset, hvor der i forvejen er fire klinikrum.

Han mener, at der også bliver mere brug for tandlæger de kommende år.

- Der bliver flere ældre borgere, og deres tænder holder længere, samtidig med at folks krav til deres tænder ændrer sig, siger Mads.

Ligesom der er mangel på læger langt fra de store universitetsbyer, så er der også mangel på tandlæger udenfor København og Århus, hvor uddannelsen ligger - også i Hjørring. Men Mads tror på projektet.

- Det er svært at få arbejdskraft herop, men vi har et godt personale, der har været her i mange år. Og jeg er glad for, at Helle fortsætter i klinikken. Hun er en god kapacitet at have, siger Mads om Tandlægehuset, der stammer tilbage fra 2012.

Flere år i Schweiz

Der er flere grunde til, at Mads har valgt at være selvstændig tandlæge:

- Jeg synes generelt, at det er spændende. Der er en frihed i det, selvom der selvfølgelig også er meget arbejde i det. Men det at kunne skabe noget, at præge og forme det tiltaler mig, forklarer han.

Tandlæge Mads Kortegaard tager sig også af tænderne på sin kone, Tine, der her ligger i stolen. Foto: Henrik Bo

Mads blev uddannet i Århus i 2011, og kort efter flyttede han og kæresten Tine til Schweiz.

- Det var ikke lige planen, men muligheden var der lige pludselig, fortæller Mads.

Der var tre danske klinikker med danskere ansat i området, hvor Mads og Tine bosatte sig. Det var så langt ude på landet, at køerne gik med klokker, og folkene brugte egnsdragter.

- Schweizerne minder meget om danskerne i sind og personlighed, så det var nemt for os, at integrere os. Vi var på bølgelængde. Vi kunne mærke på schweizerne, at fordi vi kunne sproget og ville dem, så stod de med åbne arme, forklarer Mads.

Ansat i Hjørring

Han og Tine blev gift i Schweiz og fik to børn der, og de var glade for at være der, men efter barn nummer to valgte de alligevel at vende næsen hjemad - tættere på bedsteforældrene.

Og det var her, Mads blev ansat som tandlæge i det hus, han nu overtager.

Her er der ud over Mads og Helle også tandlæge Christina Søberg Arndt - og dertil tandplejerne Agnete Rom Stieper og Anita Bech.

Også Mads' kone Tine er tilknyttet klinikken, da hun hjælper Mads med de administrative opgaver.

I dag har parret tre børn, tre drenge, og de bor i Vestbjerg.