Nu venter næste runde: Vaccine mod covid-19 er ikke det eneste i sprøjterne

NORDJYLLAND:Efter en lang og skøn sensommer presser efteråret og vinteren sig på, og det samme gør risikoen for en genopblussen af coronavirus.

Det tilbyder Region Nordjylland er gøre sit til ikke kommer til at ske, og derfor er regionen allerede nu klar med en omgang boostervacciner til udvalgte målgrupper.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsen har fredag offentliggjort planen for udrulningen af efterårets vaccinationer. Alle over 50 år får tilbudt et booster-stik. Der er tale om variantopdaterede vacciner, og udrulningen af disse vacciner på plejehjem, samt tilbud til borgere over 85 år starter 15. september.

I Nordjylland sker det i et samarbejde mellem regionen, praktiserende læger samt 11 nordjyske kommuner.

- Vi har et godt samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger og har gode erfaringer at trække på fra de seneste vaccinationsrunder, forklarer chefkonsulent Anders Cinicola fra Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

Forventningen er, at vaccination på plejehjemmene er overstået inden udgangen af september.

Mulighed for flere vacciner samtidig

Ligeledes 15. september starter regionen med at vaccinere borgere over 85 år i de regionale vaccinationscentre. Derudover vil der også være mulighed for, at man kan blive vaccineret ved en række praktiserende læger eller i eget hjem, hvis ikke man kan komme i et vaccinationscenter.

Nye vacciner Beboere på plejehjem og nordjyder over 85 år kan fra 15. september modtage en boostervaccine mod covid-19. I løbet af de sidste uger i september sendes invitationer ud til de øvrige målgrupper, der tilbydes vaccination mod covid-19, influenza og pneumokokker, så de kan bestille tid til vaccination fra 1. oktober.

Når man som borger modtager invitation i sin e-Boks, kan man på vacciner.dk se hvor og hvornår der vaccineres og bestille en tid. Har man brug for hjælp, kan den regionale hotline hjælpe med tidsbestilling på tlf. 97 64 84 63.

For mere info om sundhedsstyrelsens planer – herunder hvem der bliver tilbudt vaccinationen. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Kilde: Region Nordjylland VIS MERE

- Der åbner nye vaccinationscentre, så der vil være minimum et vaccinationscenter i hver kommune. Nu er influenza og pneumokok-vaccination også en del af det regionale tilbud, hvilket vi også er klar til at løfte, så man kan få flere vacciner på én gang, hvis man er i målgruppen til det, siger Anders Cinicola.

Vaccination mod influenza og pneumokokker, som kan udløse lungebetændelse, må først gives fra 1. oktober.