Ny ambulanceoperatør gør status: - Har borgerne intet mærket, er vi lykkedes

NYKØBING:1. april 2022 var en historisk dag i Nordjylland.

Det blev nemlig dagen, hvor Falck endegyldigt kunne køre sine nordjyske ambulancer i garagen og overlade opgaven som ambulanceoperatør i Region Nordjylland til regionens egen ambulancetjeneste og Premed.

Premed var den nye dreng i klassen, en virksomhed grundlagt af tidligere ambulancereddere, og selvom danskerne har en stor og veletableret finsk ambulanceoperatør i ryggen i form af 9lives, så var det nu, den virkelige prøve skulle stå.

Belært af erfaringer fra andre steder i landet, hvor overgangen fra Falck til en anden operatør er gået mindre gnidningsfrit, var der op til skiftedagen en del mediebevågenhed på, hvordan Premed mon ville klare ærterne.

Siden hørte vi ikke så meget mere til den sag - og det er et sundhedstegn, vurderer Allan Sørensen, driftschef i Premed.

- Hvis borgerne ikke har mærket noget til, at der er kommet ny ambulanceoperatør, så er vi lykkedes med at løfte opgaven, siger han, mens han viser rundt på den nyindrettede ambulancebase på Elsøvej i Nykøbing.

Kaffestuen her er indrettet, så ambulanceredderne kan tage et hvil indimellem kørslerne. Foto: Bo Lehm

Han er selv uddannet paramediciner og startede i jobbet som ambulanceredder i 2005. Siden har han haft fem år væk fra branchen, hvor han har været ansat hos Viborg Kommune, men nu er han altså tilbage. Ganske vist som leder, men Allan Sørensen holder fast i, at han indimellem tager med på et par kørsler.

- Det sikrer, at man ikke kommer for langt væk fra det, det drejer sig om, pointerer han.

I Nykøbing har Premed lejet sig ind i dele af det tidligere Thy-Mors Energi domicil, hvor der i dag er døgnbemanding og plads til to ambulancer med garage og vaskehal.

- Eftersom det er en døgnbemandet station, skal alle fornødenheder være til stede for personalet, lige som hvis de var hjemme, forklarer Allan Sørensen.

Derfor har Premed indrettet soverum og køkken i bygningen, hvor der er sofa, tv og mulighed for at smide benene op mellem kørslerne. Bygningen indeholdt i forvejen omklædning, bad og vaskerum, som passede perfekt til ambulancereddernes behov.

- Basen her på Elsøvej har fungeret upåklageligt, og vi var flyttet ind og klar til opstarten 1. april, hvor skiftet trådte i kraft, siger Allan Sørensen.

På den døgnbemandede base i Nykøbing er der indrettet soverum, så redderne kan tage en lur, hvis de får behov for det. Foto: Bo Lehm

To ambulancer kører ud fra Nykøbing hver morgen, men hvor, de befinder sig, når vagten er ved at være slut, er ikke til at vide.

- Vi har et flydende beredskab. Det betyder, at hvis der er en kørsel, hvor vores ambulance er tættest på, så tager vi den selvfølgelig, også selvom det skulle være i Region Midtjylland. Og bliver vi sendt til Aalborg med en patient, som skal behandles deroppe, så kan ambulancen sagtens tage et par kørsler i Aalborg eller Nørresundby, inden de vender snuden hjemad, forklarer Allan Sørensen.

Som en del af kontrakten har Premed skullet stille med en flåde af spritnye ambulancer, opbygget i Tyskland. Funktionsmæssigt minder de meget om de tidligere ambulancer, da der er meget specifikke krav til, hvad en ambulance skal indeholde.

- Men det er altid lækkert af komme ud og køre i en helt ny bil, og sådan er det også for vores reddere. Det tror jeg, de fleste kan nikke genkendende til, siger driftschefen.

Ud af Premeds 175 ansatte stiller 14 ambulancereddere i Nykøbing, mens tallet er 38 for Thisted-basen. Gældende for begge steder, og for Premed generelt, er, at mange reddere tidligere har været ansat hos Falck.

- Da klokken slog midnat og det blev 1. april, skiftede mange reddere blot arbejdsgiver og firma, men ellers har det kørt som hidtil, siger Allan Sørensen.

Og det er i høj grad medarbejdernes fortjeneste, at skiftet er gået så smertefrit. At så mange reddere har valgt at skifte fra Falck til Premed har sikret en stor kontinuitet, pointerer Allan Sørensen:

- Ambulancereddere har deres egen uddannelse, så du kan ikke bare hive folk ind fra gaden. Derfor har vi været meget afhængige af, at vi kunne hive de samme folk med over, siger han og tilføjer:

- 2022 har været et sindssygt spændende år, og til tider også travlt. 1. april gik Premed fra 0 til 100, og det er lykkedes, ikke mindst takket være vores medarbejdere, der har givet den en stor skalle. Sådan en opstart kræver, at alle trækker i samme retning, og det må vi sige, at alle i dén grad har været indstillet på.