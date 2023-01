Ny stor lægepraksis på vej: 7000 patienter får læge i midtbyen

AALBORG:Knap 7000 nordjyske patienter får fra 1. maj mulighed for at gå nye veje, når de skal til lægen.

Fire praktiserende læger, som i dag har praksis andre steder i byen, er gået sammen om en ny, stor lægeklinik, Lægerne Møllegade, midt i Aalborg.

Klinikken råder over 800 kvadratmeter og får til huse på 1. sal i ejendommen, hvor bl.a. kaffe og thehuset Kronen residerer - lige overfor Sallings Algade-indgang.

En ny, stor lægepraksis er på vej her i bygningen på hjørnet af Algade og Møllegade.

Lægerne i det ny kompagniskab arbejder i deres nuværende klinikker frem til 1. maj.

- Vi kender hinanden godt, vi trives i hinandens selskab og deler holdning til mange af de spørgsmål, der optager os som praktiserende læger, siger en af klinikkens fire ejere, Christa Ellefsen Blaasvær, om baggrunden for det nye samarbejde.

I lighed med en af sine nye kompagnoner, Hanna Dal, har hun hidtil drevet lægepraksis hos Lægerne ved Sauers Plads i Sundhedens hus i Dag Hammarskjølds Gade.

Sololæger er pressede

Nu rykker de sammen med Morten Schliemann, der har klinik på Boulevarden og Elisabeth Kellmer, der driver lægepraksis på Vesterbro. De to sidstnævnte har i mange år arbejdet som sololæger, og det var i første omgang de to, der drøftede tanken om et større kompagniskab.

- Morten og jeg har i mange år arbejdet som sololæger, men presset er stigende, og det er ikke hensigtsmæssigt at drive klinik alene, siger Elisabeth Kellmer.

De fire læger har kendt hinanden i mange år, tre af dem er uddannet fra Aarhus Universitet.

- Fællesskabet med de øvrige vil give en anden fleksibilitet, og det bliver rart, at have kollegaer at sparre med i hverdagen, siger Morten Schliemann.

Foto: Torben Hansen

Udover de fire praktiserende læger kommer klinikken til at omfatte fem såkaldt "yngre læger", altså uddannede læger, som er i gang med den speciallægeuddannelse i almen medicin, der giver adgang til at blive praktiserende læge.

Desuden omfatter staben i den ny lægeklinik fire sygeplejersker, fire sekretærer og skiftende medicinstuderende.

Næsten 7000 patienter

Hver af de fire læger har 1700 patienter, så der bliver tale om en lægeklinik af de større, med knap 7000 tilknyttede patienter og et areal på 800 kvadratmeter.

Lægernes hidtidige patienter får mulighed for at følge med til den nye klinik, og indtil man ved, hvor mange der vælger den mulighed, betragter man klinikken som "fyldt op" med patienter.

Erfaringen viser imidlertid, at der altid vil være nogle, der af praktiske årsager falder fra, når en lægeklinik flytter. Først når omfanget af patienter i den nye klinik ligger helt fast, kan der eventuelt blive åbnet for tilgang af nye patienter.

Den kommer til at rumme 15 konsultationsrum, således at også sygeplejerskerne får gode forhold til at udføre deres arbejdsopgaver. Udover et stort, fælles venteværelse, er der planer om at indrette et "atrium-rum" med grønne planter og behageligt lys til at skabe en god stemning i klinikken.

Foto: Torben Hansen

Der bliver fysisk adgang til lægeklinikken fra både Møllegade og Skipper Clements Gade, og der installeres elevator.

Lægerne er bekendt med de generelle parkeringsmæssige udfordringer i Aalborgs midtby. Men forholdene ved deres tidligere klinikker var ikke bedre, understreger de og påpeger den nære placering til p-husene ved Salling og Føtex. Der anlægges flere handicapparkeringspladser tæt på klinikken.

Under alle omstændigheder forventer de fire kommende læger i Møllegade, at klinikken vil være attraktiv for såvel studerende og ældre, som for folk, der arbejder og har deres daglige gang i midtbyen.