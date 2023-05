Nyt skilt vækker undren - men den er god nok: På genbrugspladsen må du ikke bruge snus

THISTED:Et skilt på genbrugspladsen i Thisted har vakt en del diskussion i Facebookgruppen "Thisted Kommunes Byrødder".

Skiltet, der hænger tydeligt ved genbrugspladsens indgang, bærer overskriften "Rygning forbudt", ledsaget af et piktogram af en cigaret med en rød streg under.

Det er der for så vidt intet bemærkelsesværdigt over - hvor mange offentlige steder i dag oplever man ikke forbud mod tobaksrygning - men derimod har teksten under piktogrammet fået en del opmærksomhed:

"Incl. snus og e-cigaretter", står der, og det har vakt kritik i kommentarsporet:

"Overformynderiet er i gang", skriver én bruger. "Hysteri" og "Idiotisk", skriver andre.

"Jeg hverken ryger, tager snus eller bruger e-cigaretter. Men hvem ville det egentlige genere at jeg tog snus derinde? Må jeg bruge tyggegummi?", spørger opslagets forfatter.

Røgfri arbejdstid

Nordjyske har sat sig for at opklare sagen, og det viser sig, at forklaringen på skiltet skal findes i Thisted Kommunes politik om røgfri arbejdstid, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen 2. november 2022.

Af "Rammer for røgfri arbejdstid i Thisted Kommune" fremgår det, at "Al arbejdstid i Thisted Kommune er røgfri, indendørs og udendørs, på og uden for matriklen", samt at "Rygning skal forstås som anvendelsen af alle slags tobak og indtagelse af røg i enhver form, herunder ’e-cigaretter’ og snus."

Dermed er genbrugspladsen, som er en matrikel ejet af Thisted Kommune, omfattet af rygereglerne på lige fod med for eksempel børnehaver, folkeskoler og kommunale plejehjem.

Og det er ikke kun kommunens medarbejdere, der skal indrette sig efter reglerne, for som der står videre i teksten:

"Rammerne for røgfri arbejdstid i Thisted Kommune, indendørs og udendørs, på og uden for matriklen gælder for ansatte, kommunalbestyrelsen, gæster, brugere og selvejende institutioner med driftsoverenskomst."

Håndhævelse

Men hvordan har kommunen tænkt sig at håndhæve reglerne overfor de borgere, der for eksempel har en snuspose gemt under overlæben, når de kommer på genbrugspladsen for at aflevere deres haveaffald?

Nordjyske har spurgt Eigil Haurum, Drifts- og Anlægschef i Thisted Kommune, om, hvordan genbrugspladsen vil håndhæve forbuddet:

Jeg tror, de fleste kan sætte sig ind i, at man forbyder rygning, med de effekter, det har på både rygeren og omgivelserne, og for så vidt også e-cigaretterne, der kan udlede en form for lugt. Men hvorfor snusen?

- Det er set ud fra en samlet sundhedstilgang. Både rygning, e-cigaretter og snus er ikke fremmende for ens sundhed.

Så langt er jeg med. Men hvis man benytter snus, er det vel kun én selv, det går ud over?

- Det kan du have fuldstændig ret i. Vi går heller ikke ud og siger til folk, at de ikke skal snuse, hvis man møder dem på kommunens matrikler.

- Men jeg vil opfordre til, at man ikke smider sine brugte snuspakker rundt omkring. Jeg har også Park- og Vej, og der oplever vi desværre, at det forurener ude i naturen. Der vil jeg opfordre til, at folk putter dem i lommen.

Men det handler vel også generelt om, at man ikke smider sit affald ude i naturen, og det tror jeg, de fleste har en forståelse for...

- Vi oplever desværre det modsatte, når vi går og rydder op på gader og stræder. Der finder vi mange snusposer.

Ok. Så der mangler lidt disciplin hos nogle snusbrugere, der skal huske at tage deres affald med hjem?

- Det synes vi i hvert fald. Nu har jeg ikke selv hund, men jeg har da registreret på nogle Facebook-tråde, at der er hunde, der kan komme til at sluge de her poser, og det er ikke godt for deres velbefindende. Generelt opfordrer vi til, at man tager sit affald med sig hjem.

Jeg tror bare, at jeg undrer mig lidt over, at hvis man ikke har tænkt sig at håndhæve det her, hvorfor står det så på skiltet?

- Det er fordi, det er en del af den rygepolitik, der blev vedtaget tilbage i november, siger Eigil Haurum, med henvisning til den politiske tekst, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.

- Hvordan vi så løser det rent praktisk ude på pladsen, vil være ved konduite. At man beder folk om at respektere, at der er nogle regler hos Thisted Kommune, lige såvel som der sikkert er hjemme hos dig selv, som man beder folk om at overholde.

Så man skal ikke være bange for næste gang, man kommer på genbrugspladsen, at man skal have tjekket diverse kropsåbninger for ting, der ikke er tilladt?

- Nej.