Ondt i livet: Far og datter åbner ny klinik i tårnets top

HJØRRING:Familieforetagender kommer i mange afskygninger.

Nogle er opbygget gennem generationer, andre stiftet af eksempelvis et yngre søskendepar, og så er der også modellen som 65-årige Morten Kjølbye og hans datter Anne-Kirstine Kiil Kjølbye på 35 netop har benyttet sig af.

Sammen har de lige slået dørene op næsten allerøverst i Kontortårnet ved siden af biografen i Hjørring.

Her ligger nu Kjølbye Psykoterapi, og for Morten Kjølbye var valget om at forlade sit gamle job og starte som selvstændig sammen med datteren let.

- Jeg har arbejdet i psykiatrien siden 1986. Nu her de sidste år i arbejdslivet vil jeg gerne prøve noget andet, og gerne i egen praksis. Og så er det bare bonus at kunne gøre det sammen med min datter, siger han.

Om Morten Kjølbye Morten Kjølbye er uddannet speciallæge i psykiatri og godkendt specialist og supervisor i psykoterapi.

Han har tidligere været ansat som klinisk lektor i psykiatri ved såvel Aarhus som Aalborg Universitet både på psykologi- og lægestudiet.

I sin tid i Risskov var han ansat som specialeansvarlig overlæge i psykoterapi og leder af Klinik for Personlighedsforstyrrelser.

Efter han vendte tilbage til Region Nordjylland, har han arbejdet som ledende overlæge, cheflæge og senest som uddannelseskoordinerende overlæge ved Psykiatrien. VIS MERE

Anne-Kirstine Kiil Kjølbye er født og opvokset i Hjørring. Faktisk bor hun nu med sin familie i sit barndomshjem, og er i fuld færd med at færdiguddanne sig til psykoterapeut.

Også for hende var det et let valg at starte virksomhed med sin tætte familie.

- Jeg er faktisk beæret over at arbejde sammen med min far. Han er en stor kapacitet indenfor feltet, og det er både fagligt spændende, og det familiære er kun en fordel. For mig er det stadig et nyt felt, så det er godt med al den erfaring at læne sig op ad, fortæller Anne-Kirstine Kiil Kjølbye.

Om Anne-Kirstine Kiil Kjølbye Anne-Kirstine Kiil Kjølbye er uddannet cand.soc. psykologi fra Aalborg Universitet i 2012.

Har blandt andet samtaleerfaring indenfor disse områder; trivsel, stress, konflikthåndtering, livskriser, udfordringer i hverdagen, angst og håndtering af psykiske udfordringer.

Har undervist og været mentor på det almene gymnasium i 7 år.

Er i gang med en mentaliseringsbaseret psykoterapiuddannelse (MBT).

Er certificeret kognitiv mentor. VIS MERE

Hjælp til livets udfordringer

1. marts var den officielle åbningsdag, og fra de lyse lokaler med runde vægge og en udsigt, der blandt andet byder på Rubjerg Knude Fyr når vejret er godt, tilbyder de en bred vifte af ydelser indenfor psykoterapi, stressbehandling, ungesamtaler, supervision, undervisning og egenterapi samt gruppeterapi.

- Det er i bund og grund hjælp til livets udfordringer. Det er samtalebehandling vi tilbyder, og det kan være til for eksempel hvis man har fået stress, har det svært efter en skilsmisse, depressioner, eller hvis man har haft en svær opvækst, forklarer Anne-Kirstine Kiil Kjølbye.

- Vi har altid været tætte i familien. Så skridtet til også at lave noget fagligt sammen, var ikke stort, siger Morten Kjølbye. Foto: Bente Poder

- Samtalerne foregår her, men vi tilbyder også undervisning og vejledning ud af huset. For eksempel på opholdssteder, og vi vil også gerne ud på bosteder, supplerer Morten Kjølbye.

Han bor i øvrigt også i sit barndomshjem - forældrenes gamle husmandssted nær Mygdal.

- Vi har altid været tætte i familien, og vi ses ofte. Så skridtet til også at lave noget fagligt sammen, var ikke stort, siger Morten Kjølbye, der har fem børn og barnebarn nummer 11 på vej.

Han og Anne-Kirstine har i øvrigt fødselsdag med få dages mellemrum, og i begyndelsen af marts fyldte de 100 år tilsammen. Og det fejrede de naturligvis sammen.

Skal selv i terapi

Men tilbage til firmaet. For hvad er en psykoterapeut egentlig?

Psykoterapi er en samtaleterapi. Ordet "psyko+terapi" kommer af græsk og betyder "behandling af psyken".

- Kort fortalt er det traditionelt læger eller psykologer, som læser videre til psykoterapeut. Og man skal selv gennemgå terapi, så man ved hvordan det er at sidde i patientens stol, siger Morten Kjølbye.

En anden vej ind i psykoterapien er at bygge uddannelsen ovenpå en bachelor eller kandidatuddannelse, hvor man tager en 4-årig privat psykoterapeutuddannelse fra et psykoterapeutisk uddannelsessted, der er godkendt og evalueret af Dansk Psykoterapeutforening eller tilsvarende.

Anne-Kirstine og Morten er altså klar til at tage imod, og pointerer, at:

- Ingen problemer er for store eller små. Vi kan hjælpe med meget - bare ring og spørg, lyder det.

Det kan være alt fra få samtaler til forløb over flere år. Således har Morten Kjølbye haft patienter, han har fulgt i op til otte år.

- Men det hører nu til sjældenhederne. Men generelt tager det lang tid at ændre vaner, og man skal selv være indstillet på at ændre dem. Det er hjælp til selvhjælp vi tilbyder, runder far og datter af.

Man kan i øvrigt læse meget mere om de forskellige forløb og også om muligheden for at bruge den offentlige sygesikringsgruppe på deres hjemmeside.